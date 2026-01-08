La empresa multinacional Nestlé retiró varios lotes de fórmula infantil ante la posible presencia de una toxina cereulida en el producto distribuido en México, Brasil, Paraguay y más de 25 países de Europa.

¿Qué lotes de fórmula infantil NAN retiró Nestlé por posible presencia de cereulida?

En un comunicado emitido en Nestlé México se informó que la medida precautoria aplica para cuatro lotes de leche en polvo para bebé NAN de 400 gramos:

NAN ALFAMINO: lote 52030017Y2 (fecha de vencimiento 22/07/2027 )

(fecha de vencimiento ) NAN ALFAMINO: lote 52040017Y1 (fecha de vencimiento 23/07/2027 ).

(fecha de vencimiento ). ALFAMINO: lote 51060017Y2 (fecha de vencimiento 30/04/2027 )

(fecha de vencimiento ) ALFAMINO: lote 51070017Y1 (fecha de vencimiento 30/04/2027)

"Este retiro es una medida voluntaria precautoria debido a la posible presencia de cereulida —una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus— en uno de los ingredientes provenientes de un proveedor que fue utilizado en los lotes implicados", precisaron.

Advirtió que quienes hayan adquirido estos productos de los lotes antes mencionados no deben alimentar al menor con ellos y en caso de tener dudas de la salud del infante deben recurrir a su médico o pediatra de cabecera.

Asimismo, pusieron a disposición una línea de atención para devolver el producto: 800 737 6262

Síntomas que puede causar la toxina cereulida en bebés

Por su parte, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay emitió la alerta sanitaria para la 'Fórmula Infantil NAN Optipro 1 con HMO'

La Dinavisa indicó que este microorganismo puede provocar:

Intoxicación o "síndrome emético" (episodios recurrentes de vómitos intensos) 1 a 6 horas después de la ingesta del producto contaminado con la toxina Síndrome diarreico con dolor abdominal Fiebre a las 8 a 16 horas luego del consumo

En su web, Dinavisa advirtió que en caso de que un bebé haya consumido el producto y presente síntomas se debe buscar la atención de un pediatra.

Países donde Nestlé retiró fórmula infantil por posible contaminación

En el caso de Brasil, la medida aplicada afecta a los productos comercializados bajo cinco marcas pertenecientes a la multinacional suiza, entre ellas Nestogeno y Nanlac, señaló un comunicado de la institución.

Nestlé ya inició de forma voluntaria la retirada de estos productos en todo el mundo, en países europeos como:

Reino Unido

Italia

Francia

Esto después de detectar la toxina en la fórmula producida en una fábrica en Países Bajos.

Asimismo, se advirtió a los consumidores de las marcas afectadas que se fijen en el número de lote de los productos antes de comprar.

Por su parte, Nestlé hasta el momento no ha reportado casos "de ninguna enfermedad asociada con el consumo de este producto" y reiteró que el resto de sus productos no incluidos en este retiro voluntario precautorio son seguros para el consumo.