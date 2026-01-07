TE RECOMENDAMOS
Si mantener el orden y la limpieza en tu hogar está entre tus propósitos de año nuevo, la aspiradora robot Dyson será tu aliado para lograr cumplir esta tarea que en medio de las prisas de la vida cotidiana en ocasiones se posterga.
Entra desde aquí al portal de Dyson para conocer el súper descuento que tienen en su modelo 360 Vis Nav, que podrás manejar desde tu celular.
¿Cómo funciona la aspiradora robot Dyson?
La aspiradora robot la podrás controlar desde la aplicación MyDyson, ya sea para que "barra" un área en especial de casa o, aunque no estes podrás programarla desde el celular para que al regresar a tu domicilio encuentres todo limpio.
Haz tu compra aquí con el descuento vigente en Dyson
Aspiradora robot Dyson en descuento
Al inicio de este 2026, Dyson puso en descuento su aspiradora robot, por lo que si deseas aprovechar esta oportunidad te dejamos el dato, pero recuerda que es por tiempo limitado y siempre verifica la vigencia de la promoción para que no se te pase la fecha de compra.
- De $29,999.00 está en $14,999.00
- Puedes pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses
¿Cuáles son las características de la aspiradora robot Dyson?
Te encantarán las características de este novedoso robot de Dyson:
- Cuenta con un extensor lateral que hará que limpie todas las orillas y no deje basura en las esquinas como lo hacen otros modelos que hay en el mercado
- Puedes manejarla a través de Alexa y Hey Google
- Tiene una amplia barra de cepillo que reduce la cantidad de cabello que se puede enredar
- Captura más polvo por cada pasada
- Tiene un "procesador de alto nivel ayuda a la aspiradora robot a mapear y aprender"
- Diseñada para limpiar todo tipo de pisos
- Combina filamentos de carbono, cerdas rígidas y fibras suaves
- Elimina pelos de mascota difíciles de sacar de alfombras y tapetes, lo que la hace ideal para "catlovers"
Entra a este link y aprovecha el descuento de la aspiradora robot Dyson
Estos dispositivos ayudan a aprovechar el tiempo en la vida cotidiana, dándote tiempo libre para realizar actividades en familia, llegar del trabajo y descansar.
Te serán muy útiles al finalizar una reunión en casa o si eres un emprendedor puedes llevarla a tu consultorio, salón de juntas para mantener el espacio libre de polvo y que tu piso siempre este reluciente.
