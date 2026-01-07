El 2026 estará lleno de eventos astronómicos únicos en la vida, uno de ellos será el eclipse más largo del siglo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) apunta que habrá cuatro eclipses a lo largo del año, dos solares y dos lunares. Continúa leyendo para conocer todos los detalles, fechas, horas y ubicaciones de estos fenómenos y no perdértelos.

Eclipse Solar Anular

Se tratará de un eclipse solar anular que ocurrirá el 17 de febrero de 2026. De acuerdo con las predicciones, el fenómeno será visible de forma anular en la Antártida, mientras que en Europa, África, América del Norte, Océano Atlántico, Océano Ártico y Océano Pacífico se verá de forma parcial.

Eclipse Solar Total

Por su parte, el 12 de agosto habrá un eclipse total solar y será visto en regiones de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y Portugal. Europa, África, América del Norte, Océano Atlántico, Océano Ártico y Océano Pacífico lo verán de forma parcial.

Cabe destacar que este evento astronómico es ya catalogado como el eclipse más largo del siglo. La NASA apunta que tendrá una duración sin precedentes en este siglo de seis minutos.

Desafortunadamente México no podrá observar el fenómeno.

Eclipse Lunar Total

El 3 de marzo habrá un eclipse lunar total será visible en Asia, Australia, Islas del Pacífico y parte de América, incluido México. Se estima que el evento astronómico comience a las 2:44 horas (hora central de México) y concluya a las 8:23. El punto máximo ocurrirá a las 5:33.

Eclipse Lunar Parcial

Entre el 27 de agosto y la madrugada del 28, América, Europa y Asia Occidental serán espectadores de un eclipse lunar parcial.

México también podrá ver este eclipse a partir de las 19:23 horas ; concluirá a la 1 am del 28 de agosto, teniendo su totalidad a las 22:12 horas.

Este evento astronómico será el segundo en el mismo mes de agosto.