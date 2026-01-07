La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que el ex fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, fue designado como embajador en el Reino Unido, tras poco más de un mes de haber dejado su cargo al frente de la Fiscalía.

“Va a Gran Bretaña, sí, Inglaterra”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en referencia a la embajada de México ante el Reino Unido.

No obstante, la gobernante mexicana precisó que el nombramiento todavía tiene que aprobarlo el Senado “y después de ahí, luego les damos la fecha (en la que Gertz llegará oficialmente a la embajada)”.

En noviembre pasado, Gertz Manero, de 86 años, firmó su renuncia como encargado de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de una carta en la que aseguró que la presidenta mexicana lo había propuesto como embajador de México ante un país amigo.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco", expuso en su misiva.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, el exfiscal designado embajador en el Reino Unido?

Gertz Manero, veterano político mexicano y criticado por su opacidad al frente de la FGR, fue propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en enero de 2019 y siguió en el primer año de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Durante casi siete años de mandato señalado principalmente por la falta de resultados en la procuración de justicia, por sus largas ausencias de la escena púbica y por su opacidad y contadas conferencias de prensa.

Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero están:

están: Una propuesta de eliminar el delito de feminicidio

Usar la fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano

Chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Además, tuvo bajo su gestión casos relevantes y de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los sobornos de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, un esquema de corrupción que desvió miles de millones de pesos. Sin embargo, no llegó a condenas significativas en ninguno de estos procesos.

Tras su etapa con López Obrador, Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre 2024, le mantuvo en el cargo, pero le pidió fortalecer la coordinación entre la Presidencia y la FGR.

Le propuso un acuerdo para reforzar la cooperación entre el Gabinete de Seguridad, que integra a varias agencias de seguridad, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Omar García Harfuch, con quien se le vio más veces en estos últimos 13 meses.

Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre, el Senado de la República eligió como nueva titular de la FGR a Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la presidenta, Claudia Sheinbaum.