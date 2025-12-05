TE RECOMENDAMOS
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes la renuncia de Alejandro Gertz Manero, de 86 años, a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el exfiscal aceptó incorporarse al servicio exterior como representante diplomático.
“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse; esa es una regla”, explicó.
La presidenta informó que, tras la salida de Gertz Manero, la exfiscal capitalina Ernestina Godoy quedó como encargada del despacho de la FGR conforme a lo establecido en la ley.
