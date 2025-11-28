La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes la renuncia de Alejandro Gertz Manero, de 86 años, a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el exfiscal aceptó incorporarse al servicio exterior como representante diplomático.

“ Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta ”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo federal señaló que el anuncio del país al que será enviado no podrá hacerse aún, debido a los procedimientos formales que debe seguir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“ Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse; esa es una regla”, explicó.

La presidenta informó que, tras la salida de Gertz Manero, la exfiscal capitalina Ernestina Godoy quedó como encargada del despacho de la FGR conforme a lo establecido en la ley.

“Él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas. Porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área (…) dentro de la fiscalía está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la fiscalía”, señaló.

En este sentido, indicó que Godoy “presentó su renuncia” a su cargo anterior y “estará tomando posesión más tarde”.

¿Cuándo se va a elegir al nuevo titular de la FGR?

Sheinbaum recordó que la designación definitiva de la persona titular de la FGR deberá seguir el proceso constitucional correspondiente, aunque no detalló los tiempos.

La renuncia de Gertz Manero, quien encabezó la FGR desde 2019, se da tras meses de cuestionamientos públicos a su gestión y la opacidad que caracterizó a su mandato.

"(La presidenta Claudia Sheinbaum) me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco", expuso Gertz en su misiva de renuncia enviada el jueves al Senado.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

La sorpresiva salida del tablero político de México de Alejandro Gertz Manero con su renuncia este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR), donde encabezó una polémica gestión desde 2019, supone el adiós de un personaje recio, firme y poderoso con una dilatada trayectoria pública.

Gertz Manero fue propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en enero de 2019 y siguió en el primer año de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, durante casi siete años de mandato señalado principalmente por la falta de resultados en la procuración de justicia, por sus largas ausencias de la escena púbica y por su opacidad y contadas conferencias de prensa.

Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero están una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Además, tuvo bajo su gestión casos relevantes y de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los sobornos de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, un esquema de corrupción que desvió miles de millones de pesos. Sin embargo, no llegó a condenas significativas en ninguno de estos procesos.

Tras su etapa con López Obrador, Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre 2024, le mantuvo en el cargo, pero le pidió fortalecer la coordinación entre la Presidencia y la FGR.

Le propuso un acuerdo para reforzar la cooperación entre el Gabinete de Seguridad, que integra a varias agencias de seguridad, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Omar García Harfuch, con quien se le vio más veces en estos últimos 13 meses.

Gertz, quien nació el 31 de octubre de 1939 en Ciudad de México, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una dilatada carrera política, pues fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y el 2000, así como secretario de Seguridad Pública federal bajo la Presidencia del conservador Vicente Fox (2000-2006).

También se desempeñó como diputado federal entre 2009 y 2012 por el extinto partido socialdemócrata Convergencia.

El cambio a Fiscalía

La creación de una Fiscalía General de la República, antes Procuraduría (PGR) ya desaparecida, que fuera independiente del Gobierno, surgió de una reforma constitucional llevada a cabo durante el gobierno Peña Nieto.

Aunque por primera vez con Gertz Manero el fiscal no dependería orgánicamente del Ejecutivo federal, como sucedía anteriormente, los partidos de oposición, organizaciones, activistas y opositores criticaron que López Obrador participara en el proceso para su designación y calificaron a Gertz Manero de "fiscal carnal" (fiscal amigo del Gobierno).

El ya ex Fiscal General también ha fungido como vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior (Fimpes), ha sido rector de la Universidad de las Américas y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.