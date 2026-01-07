El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela entregará a Estados Unidos decenas de millones de barriles de petróleo, días después de la captura y traslado a Estados Unidos del presidente depuesto Nicolás Maduro.

El magnate republicano dijo que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano "de alta calidad" serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2.000 millones de dólares a la cotización actual.

"Ese dinero será controlado por mí", escribió el martes en su red Truth Social.

No está claro si la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceptó entregar este crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría.

Las autoridades venezolanas no respondieron de inmediato a las solicitudes de AFP.

El anuncio incidió en una baja en los precios mundiales del petróleo. Ya con pérdidas de 2% el día anterior, el crudo siguió esa senda el miércoles en los mercados de Asia y cedió alrededor de 1%.

Analistas afirman que los envíos anunciados por Trump reducen el riesgo de que Caracas tuviera que recortar la producción debido a su limitada capacidad de almacenamiento, lo que a su vez alivia las preocupaciones sobre el suministro.

Esto ocurre en un momento en que el mercado del crudo sigue bien abastecido después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción.

Venezuela, sometida a sanciones petroleras de Estados Unidos, posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.

Pero expertos señalaron que un rápido aumento de su producción de cerca de un millón de barriles diarios se verá obstaculizado por aspectos como una infraestructura obsoleta, los bajos precios y la incertidumbre política.

- "No hay agente externo" -

Rodríguez era desde 2018 la vicepresidenta de Maduro hasta la operación militar del 3 de enero, que dejó decenas de muertos, incluidos 55 militares cubanos y venezolanos pertenecientes a la seguridad del gobernante depuesto.

Ese sábado, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaron a Nueva York, donde están acusados de narcotráfico y otros cargos.

Desde esa operación, Trump ha reivindicado que está "a cargo" de Venezuela y que las compañías petroleras estadounidenses controlarán sus reservas de crudo, las más grandes del mundo.

También advirtió a Rodríguez que "va a pagar un precio muy alto" si no sigue la agenda de Washington: ceder el control de la industria petrolera y distanciarse de Cuba, China, Irán y Rusia.

Investida con el crucial reconocimiento de los militares, la nueva dirigente abogó por mantener una relación equilibrada y respetuosa con Washington, pero también dijo gobernar sin influencia externa.

"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", enfatizó el martes.

- Ejercicio de equilibrismo -

El presidente estadounidense asomó que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente del gobierno, sin considerar por ahora entregar el poder a la oposición liderada por la premio nobel de la paz María Corina Machado.

Los expertos señalan que, para mantenerse en el poder, Rodríguez tendrá que buscar un difícil equilibrio entre satisfacer las demandas de Trump y reacomodar un chavismo sin Maduro.

Por ahora, ha mantenido en su gabinete a los influyentes ministros de Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, figuras clave en la administración anterior.

Su interinato tiene una duración máxima de 180 días, tras lo cual el gobierno tendrá que llamar a elecciones.

"El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar el reacomodo y aprovechar que las demandas y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar", dijo el analista político Mariano de Alba.

- "Prisionero de guerra" -

Ante la justicia neoyorquina, el presidente venezolano se declaró no culpable de las acusaciones de narcotráfico y denunció ser un "prisionero de guerra".

"Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", afirmó en la audiencia, antes de ser interrumpido por el juez.

En una conferencia con legisladores republicanos, Trump lo describió como "un tipo violento" que "ha matado a millones de personas".

Las autoridades estadounidenses habían acusado a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una supuesta organización narcotraficante que Washington designó como "terrorista".

Sin embargo, en la nueva imputación contra Maduro y su esposa, el Departamento de Justicia eliminó la mayoría de alusiones a esta organización que ahora queda definida como un "sistema de clientelismo", según reportaron diarios como El País y The New York Times.