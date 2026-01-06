Enero 2026 inicia con la promesa de un mejor año y la oportunidad para cumplir todos los propósitos de Año Nuevo, pero también es el momento para cumplir con las obligaciones fiscales como el pago del predial, el agua y la tenencia vehicular.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México ofrece descuentos de hasta el 100 por ciento en los pagos de estos impuestos por “pago anticipado”. Sigue leyendo para conocer más detalles del pago y cómo obtener el descuento.

La tenencia vehicular es una de las obligaciones fiscales que tiene el 100 por ciento de descuento si se realiza entre enero y marzo de 2026.

Con el subsidio total a la tenencia en 2026, los automovilistas de la CDMX podrán ahorrarse el pago anual, pero únicamente si cumplen con ciertos criterios dentro del plazo establecido por la dependencia.

¿Quiénes podrán obtener el subsidio del 100 por ciento en el pago de la Tenencia 2026?

Para acceder al descuento total en el pago de la tenencia, es indispensable que los contribuyentes realicen el pago del Refrendo Vehicular 2026, que es el impuesto por utilizar las placas y cumplan con los siguientes requisitos:

Valor del vehículo : En automóviles : El valor total, incluyendo el IVA, no debe exceder los 638,000 pesos. En motocicletas : El valor total no debe superar los 250,000 pesos.

: : El valor total, incluyendo el IVA, no debe exceder los 638,000 pesos. : El valor total no debe superar los 250,000 pesos. Es obligatorio cubrir el costo del refrendo, fijado en 760 pesos para 2026.

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

Poseer la Tarjeta de Circulación con chip vigente o, en su defecto, realizar el pago necesario para su renovación.

El plazo para cumplir con esta obligación en la Ciudad de México es el primer trimestre del año, abarcando desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026, según lo establecido por la SAF.

¿En dónde se hace el pago del Refrendo Vehicular 2026?

Los pagos se pueden realizar vía internet, a través del portal de la SAF ( https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/Front_ten/ ) y se aceptan transacciones de las siguientes instituciones bancarias:

Citibanamex

BBVA

HSBC

Banca Mifel

AMEX

Inbursa

Scotiabank

Banco Azteca

Banjercito

Bancoppel

Banco Multiva

Banco Autofin

Banorte

Banca Afirme

Santander

Banregio

Bank of America

BanBajío

Asimismo, se aceptan pagos en la app Tesorería CDMX o de manera presencial en los Kioscos de la Tesorería; estos se encuentran en todas las alcaldías de la ciudad. Ubica la más cercana a tu domicilio en el sitio web de https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consultar/oficinas .

También se pueden hacer pagos en tiendas departamentales y en tiendas de conveniencia.