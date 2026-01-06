Gaby Gómez Córdoba habría sido identificada como la presunta conductora responsable de atropellar a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México, el pasado sábado 3 de enero, cuyo cuerpo fue arrastrado con un vehículo por varios metros.

La identidad de la mujer fue revelada por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, quien, además, informó que las autoridades de la ciudad habrían localizado a la familia de supuesta conductora en su domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Habrían declarado que la noche del incidente, Gaby Gómez llegó a su vivienda para llevarse algunas pertenencias en su auto. "Iba alterada", se menciona.

¿Qué pasó con el motociclista arrastrado en Iztapalapa?

El caso tomó fuerza en redes sociales luego de que se difundiera el video captado en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de como un auto azul continuaba su marcha pese a que por debajo de él llevaba arrastrando el cuerpo de una persona.

"NI DROGADA, NI BORRACHA… SOLO LLEGÓ ALTERADA”

Autoridades hallaron a familiares de Gaby Gómez Córdoba.

Revelaron q la noche q arrolló al motociclista llegó a su casa en @GobNeza a sacar algunas cosas.

Iba alterada.

Y se fue en el mismo auto.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX la buscan. pic.twitter.com/56MZkrleRk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 5, 2026

Por su parte, este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la víctima se trata de un hombre de 52 años cuyo cuerpo fue reconocido por sus familiares.

El incidente ocurrió la noche del pasado sábado cerca de las 10:00 de la noche en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, donde un auto chocó por detrás a un motociclista, causando su fallecimiento.

Se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

Las imágenes difundidas por Carlos Jiménez muestran el momento del choque, donde el conductor no se detiene pese al accidente automovilístico en el que se acaba de involucrar.

Según su reporte, el cuerpo de la víctima se separó del auto hasta que este pasó por un tope.

ASÍ EMBISTIERON a ROBERTO

El motociclista y repartidor iba en su Italika, tranquilo, por la peligrosa @Alc_Iztapalapa

De la nada el auto azul, lo embiste por atrás.

La moto y Roberto caen.

Pero él queda atorado bajo el auto.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/mhd8RM1dUt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 6, 2026

¿La fiscalía de la CDMX detuvo a la conductora que atropelló al motociclista?

La fiscalía capitalina informó que derivado de las placas de circulación del auto se logró identificar el nombre del propietario por el cual está registrado, sin embargo, " no existe la certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos ".

Asimismo, las autoridades informaron que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México hallaron un vehículo abandonado sin placas con las características similares al involucrado en calles de Nezahualcóyotl, por lo que personal de la fiscalía se trasladó al lugar para ponerlo bajo resguardo y continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, la FGJ no ha dado a conocer la identidad de la persona que habría estado conduciendo el vehículo captado en calles de Iztapalapa.