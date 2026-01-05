El Gobierno del Estado de México arrancó este lunes las obras de repavimentación de 108 kilómetros del Periférico Norte, que comenzarán cortando la circulación en dos tramos: en inmediaciones de la zona de Toreo y de Tepotzotlán.

Los trabajos arrancaron este lunes 5 de enero y se prolongarán hasta el 30 de abril.

¿Cuáles son los horarios y cortes a la circulación en Periférico Norte?

Como medida de acelerar el proceso de la reconstrucción de esta zona de Periférico, que según reportes de los habitantes tiene varios baches desde hace tiempo, se realizarán en dos horarios:

8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

9:00 de la noche a 4:00 de la mañana

Los cortes a la circulación se tienen previsto en:

Zona de Tepozotlán (sentido hacia Toreo): de la altura de Muebles Dico, cerca del trebol, hasta las bodegas de DHL

(sentido a Tepotzotlán): inicia desde la zona comercial del Sam's Club y Walmart hasta la altura de Lomas de Soltero, cerca de la subida al segundo piso de Periférico

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre a la circulación en Periférico Norte?

Para la zona de Tepotzotlán con dirección a Toreo, la ruta alterna es:

Tomar la desviación que está marcada después de la caseta de Tepotzotlán-Puente

Seguir por Avenida de las Torres , sobre Avenida Insurgentes

, sobre Avenida Insurgentes Desviarse en Del Balneario hasta doblar a la izquierda en avenida del Trabajo que te llevará hasta la incorporación a Periférico Norte con dirección a Toreo, permitiendo rodear el tramo cerrado.

La ruta alterna para la zona que conecta a la Ciudad de México con el municipio de Naucalpan es:

Tomar la desviación a la derecha después de la Nissan Pericentro, calle Lic. Rafel Reyes Espíndola

Girar a la izquierda en avenida Ingenieros Militares hasta encontrar avenida Rodolfo Gaona

Tomar avenido Río San Joaquín que entroncará con la lateral de Periférico Norte que fue reinaugurada tras ser repavimentada a finales del año pasado.