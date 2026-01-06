TE RECOMENDAMOS

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Confirmado: Inician cortes a la circulación en Periférico Norte por reconstrucción. Horarios y rutas alternas

Confirmado: Inician cortes a la circulación en Periférico Norte por reconstrucción. Horarios y rutas alternas

Rivalidad real al límite: Kate Middleton y Camila ya no se soportan dentro del Palacio de Buckingham

Rivalidad real al límite: Kate Middleton y Camila ya no se soportan dentro del Palacio de Buckingham

Maduro se declara no culpable en Nueva York y desconoce su caída del poder: "Sigo siendo presidente"

Maduro se declara no culpable en Nueva York y desconoce su caída del poder: "Sigo siendo presidente"

Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto , un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran en Nueva York, donde se declararon no culpables de narcotráfico y terrorismo.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia del Maduro fue asesinada "a sangre fría" por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.

Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).

Los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.

Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

Cuba y Venezuela mantienen un estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]