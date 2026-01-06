Un hotel en Minneapolis, Minnesota, se encuentra en el centro de una controversia luego de que se diera a conocer que canceló las reservaciones de un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que planeaban utilizar las instalaciones, esto porque se encontraban en dicha ciudad para hacer un operativo migratorio. La información fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que acusó al hotel públicamente.

La famosa cadena de hoteles Hilton enfrenta un serio problema luego de que fuera señalada directamente por el DHS por cancelar las habitaciones que agentes de ICE habían reservado en sus instalaciones, así lo informó el Departamento de Seguridad a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Los hoteles Hilton han lanzado una campaña coordinada en Minneapolis para NEGARSE a prestar servicio a las fuerzas del orden del DHS. Cuando los oficiales intentaron reservar habitaciones utilizando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels CANCELÓ maliciosamente sus reservas”, se lee en el mensaje que fue publicado el 5 de enero.

La situación fue descrita por DHS como “inaceptable”, al mismo tiempo que cuestionó: “¿Por qué los Hoteles Hilton se alían con asesinos y violadores para socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden del DHS cumplan con su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país?”.

En el tuit compartido, el DHS compartió capturas de pantalla de la cancelación que hizo el hotel Hilton de Minneapolis y las supuestas razones por las que no permitió que se alojaran en el recinto: “Hemos encontrado información sobre trabajo de inmigración conectado con su nombre y cancelaremos su próxima reservación”, escribieron los dueños del alojamiento; de igual forma, en el mensaje se lee que el hotel Hilton habría mencionado que "no estaban permitiendo a ningún agente de ICE o de inmigración quedarse en su propiedad”.

Por su parte, la cadena Hilton dijo a Univisión que estaba investigando lo sucedido, al mismo tiempo que mencionó que sus hoteles "son lugares acogedores para todos" y que "las acciones mencionadas no reflejan los valores de Hilton".

Según reportes, los agentes de ICE tenían programado hospedarse en el establecimiento mientras realizaban un operativo migratorio en el área de Minneapolis. La cancelación ha desatado un debate en redes sociales sobre el papel del hotel frente a las acciones de las agencias de control migratorio.