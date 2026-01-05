TE RECOMENDAMOS

Estados Unidos envió casi 200 militares a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

Estados Unidos envió casi 200 militares a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

Estados Unidos amplía lista de países que deben pagar hasta $15,000 de fianza para solicitar visa

Estados Unidos amplía lista de países que deben pagar hasta $15,000 de fianza para solicitar visa

Maduro se declara no culpable en Nueva York y desconoce su caída del poder: "Sigo siendo presidente"

Maduro se declara no culpable en Nueva York y desconoce su caída del poder: "Sigo siendo presidente"

Hijo de Maduro respalda a Delcy Rodríguez tras la captura del presidente venezolano

Hijo de Maduro respalda a Delcy Rodríguez tras la captura del presidente venezolano

Jimmy Kimmel expone a Donald Trump en los Critics Choice: "Gracias por las cosas absurdas que hace a diario"

Jimmy Kimmel expone a Donald Trump en los Critics Choice: "Gracias por las cosas absurdas que hace a diario"

Sheinbaum responde a Trump: “América no pertenece a ninguna potencia” tras operación militar contra Maduro

Sheinbaum responde a Trump: “América no pertenece a ninguna potencia” tras operación militar contra Maduro

El ha anunciado este lunes que dejará de hacer obligatorias cuatro vacunas, las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, dentro del calendario de inmunización infantil en Estados Unidos en el marco de su revisión de estos programas.

Estas pasarán ahora a ser opcionales, y se administrarán o no con base en la decisión acordada que adopten, caso por caso, los padres y los médicos.

El anuncio se produce tan solo un mes después de que el gobierno Trump pidiera reducir el número de vacunas en los calendarios infantiles.

Con este cambio, que entra en vigor de manera inmediata, y que reduce la recomendación de vacunar a los niños para 11 enfermedades en lugar de las 18 contra las que se les inmunizaba hasta ahora, supone un giro sustancial en el sistema sanitario de Estados Unidos.

El Departamento de Salud justifica su plan usando como referencia el sistema de Dinamarca, que cuenta con un calendario con menos vacunas.

"Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restaura la confianza en la salud pública", afirmó el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado publicado de este lunes.

Su afirmación choca con la postura de médicos y expertos sanitarios que creen que, sin un debate público ni una revisión transparente de los datos, la medida pone en riesgo a los niños.

Este año los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya aplicaron parcialmente este modelo en vacunas como la del covid-19 y la de la hepatitis B para ciertos grupos.

Funcionarios de Salud apuntaron a que el motivo que justifica el cambio busca restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud estadounidense que, según ellos, se habría resentido durante la pandemia.

El calendario de vacunación infantil es un conjunto de recomendaciones sobre el momento de administrar las vacunas que, aunque no es obligatorio, se utiliza como guía para determinar cuáles son necesarias para asistir a guarderías y escuelas públicas

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]