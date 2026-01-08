En 2026, Washington, DC no solo celebra un aniversario, celebra su esencia. La capital de Estados Unidos se prepara para vivir uno de los años más intensos, simbólicos y vibrantes de su historia reciente, con la conmemoración del 250 aniversario del país, una agenda cultural sin precedentes y una ola de aperturas que transformarán la experiencia de la ciudad.

Este momento histórico llega acompañado de celebraciones que refuerzan el ADN cultural de DC: 50 años del GO-GO music, el sonido que nació en sus calles; 50 años del National Air and Space Museum y del Art Museum of the Americas; y el 10º aniversario del National Museum of African American History and Culture, uno de los espacios culturales más influyentes del país.

Una ciudad que se reinventa, museo por museo

Washington, DC entra a 2026 con una transformación cultural a gran escala. Desde septiembre de 2025, el nuevo Milken Center for Advancing the American Dream invita a explorar, a través de experiencias inmersivas, las historias de ingenio, perseverancia y oportunidades que han definido a una nación construida por inmigrantes.

A finales de 2025, el National Archives Museum reabrió con una de las renovaciones más ambiciosas de su historia. Su nueva exhibición permanente utiliza inteligencia artificial para crear recorridos personalizados, permitiendo que cada visitante conecte de forma única con documentos icónicos como el borrador original de la Constitución, la Compra de Luisiana y patentes que van desde el foco de Edison hasta Barbie y Yoda.

Durante 2026, el African American Civil War Memorial Museum reabre sus puertas, el histórico carrusel del National Mall vuelve a girar como símbolo de memoria y justicia social, y el Tidal Basin se transforma con nuevos senderos, infraestructura resiliente y más árboles para la temporada de cerezos en flor.

A esto se suman nuevas exhibiciones en el Jefferson Memorial, la llegada del espectacular National Geographic Museum of Exploration, una experiencia inmersiva que combina tecnología, aventura y narrativa visual, y la esperada culminación de la expansión del National Air and Space Museum, justo a tiempo para su 50 aniversario.

Historia bajo tierra, arte al aire libre y una ciudad que se mueve

En julio de 2026, abrirá un innovador museo subterráneo bajo el Lincoln Memorial, un espacio que revelará historias poco conocidas sobre la construcción del monumento y su papel como escenario clave de los movimientos por los derechos civiles. Más adelante, el Hirshhorn Sculpture Garden reabrirá completamente revitalizado, con nuevas formas de vivir el arte contemporáneo al aire libre, performances y grandes instalaciones.

La ciudad también se prepara para recibir al mundo con mejor conectividad. En otoño de 2026, el Aeropuerto Internacional de Dulles inaugurará un nuevo Concourse E, ampliando su capacidad internacional tras años de crecimiento récord.

Nuevos hoteles para un nuevo capítulo

El año histórico de Washington, DC llega acompañado de una renovación en su oferta hotelera. Desde la modernización total del Hyatt Regency Washington on Capitol Hill, hasta la apertura del CitizenM Washington Georgetown, el rebranding del City Express by Marriott Washington, DC Northeast, la reapertura del Hoya Hotel y la llegada del Tempo by Hilton Washington, DC Downtown, la ciudad suma opciones contemporáneas, bien ubicadas y alineadas con el nuevo ritmo de la capital.