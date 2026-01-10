Si estás planeando un viaje al extranjero en 2026, tramitar tu pasaporte mexicano es el primer paso. Una de las dudas más comunes es cuánto tiempo tarda en entregarse y si es necesario regresar otro día por él. La buena noticia es que, si cumples con los requisitos y realizas el pago correspondiente, el pasaporte mexicano se entrega el mismo día de tu cita.

A continuación te explicamos cómo es la cita, qué documentos llevar, cuánto cuesta el pasaporte en 2026, cómo agendar tu cita y quiénes pueden obtener descuentos, todo de manera clara y sencilla.

¿El pasaporte mexicano se entrega el mismo día?

Sí. El Gobierno de México informa que el pasaporte mexicano se entrega el mismo día de la cita, una vez que el trámite sea aprobado y el pago de derechos esté correctamente realizado.

Esto significa que no tendrás que regresar otro día, siempre que lleves toda tu documentación completa y correcta.

¿Cómo es la cita para tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

El día de tu cita es importante llegar bien preparado para evitar retrasos o contratiempos. Esto es lo que debes hacer:

Llega al menos 15 minutos antes de la hora programada. Llegar tarde puede significar perder tu cita.

Al entrar, avisa al personal que ya tienes cita para tramitar tu pasaporte; ellos te indicarán la fila correspondiente.

Sigue las indicaciones del personal y acomoda tus documentos en el orden que te soliciten para avanzar más rápido.

Documentos que debes llevar a la cita

Credencial para votar (INE) u otra identificación oficial vigente.

Copia certificada del acta de nacimiento, si tu nacionalidad no pudo acreditarse automáticamente.

Hoja de confirmación de la cita.

Comprobante original del pago de derechos, emitido y sellado por el banco.

Ya no es necesario llevar fotografías: la SRE toma la foto de manera digital ese mismo día.

¿Qué pasa el día de la cita?

Una vez que entregas tus documentos y verifican tus datos:

El personal revisa que tu información coincida con la registrada en el sistema.

Te toman fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.

Esperas entre 20 y 60 minutos.

Finalmente, te entregan tu pasaporte mexicano el mismo día. Así de sencillo.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Estos son los precios oficiales vigentes:

Pasaporte de 1 año: $920 pesos

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos

Pasaporte mexicano con descuento del 50 % en 2026

Algunas personas pueden obtener un descuento del 50 %: Personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Con descuento, los costos quedan así:

1 año: $460 pesos.

3 años: $900 pesos.

6 años: $1,220 pesos.

10 años: $2,140 pesos.

¿Cómo agendar tu cita para el pasaporte mexicano en 2026?

La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece tres formas oficiales para agendar cita: teléfono, internet y WhatsApp.

Por teléfono

Identifica la oficina de la SRE donde harás el trámite.

Ten tu CURP, papel y pluma.

Llama al 55 893 24 827, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las instrucciones de la operadora.

Confirma tus datos.

Recibirás un correo con los formatos.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por internet

Ingresa a citas.sre.gob.mx.

Inicia sesión con LlaveMx o un correo electrónico.

Llena el pre‑registro con tu CURP y datos personales.

Elige tipo y vigencia de pasaporte.

Selecciona oficina y fecha.

Confirma tu información.

Recibe los formatos por correo y realiza el pago bancario.

Por WhatsApp

Guarda el número (+52) 55 893 24 827.

Envía la palabra “Hola”.

Sigue las instrucciones del chatbot.

Elige oficina y fecha.

Confirma tus datos.

Recibe los formatos, imprímelos y paga en el banco.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Una vez que tengas tu cita, deberás cumplir con estos requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana

Si la SRE no puede validar tu nacionalidad en sus sistemas, deberás presentar alguno de estos documentos:

Acta de nacimiento mexicana

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

2) Identificación oficial vigente (original)

Credencial para votar (INE)

Matrícula consular

Licencia de conducir, entre otras

3) Comprobante de pago de derechos

Original, emitido y sellado por el banco

4) Hoja de confirmación de la cita

Menores de edad

Deben acudir con ambos padres o tutores

Identificación oficial de los padres