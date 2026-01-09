TE RECOMENDAMOS
Estudiar en Estados Unidos es el sueño de muchos estudiantes internacionales. Sin embargo, antes de embarcarse en esta emocionante aventura, es crucial conocer los costos y requisitos para obtener una visa de estudiante este 2026.
¿Qué es la visa F y quién puede obtenerla?
La visa F‑1 se otorga a estudiantes internacionales que buscan cursar programas académicos: universidad, college, conservatorio, escuela de idiomas, etc. Para ser elegible, debes contar con una admisión en una escuela certificada por SEVP y tener fondos suficientes para costear tu estancia en Estados Unidos.
Si viajas con familia, tu cónyuge e hijos solteros menores de 21 años pueden solicitar la visa F‑2 (dependientes). Cada dependiente necesita llenar el Formulario I‑20, no puede trabajar, y el estudio es limitado a menores.
¿Cuánto cuesta tramitar la visa F, de estudiante?
Para estudiar con visa F‑1 hay tres pagos clave. Ojo: no todos se le pagan a la misma autoridad.
Tarifa MRV (consular) – Departamento de Estado
Es la tarifa de solicitud de visa que pagas antes de la entrevista en la embajada/consulado. Para visas no basadas en petición —como F‑1/M‑1/J‑1— la MRV es de $185 dólares. Este pago no reembolsable, aunque no se otorgue la visa-
Tarifa SEVIS I‑901 – ICE/SEVP
Financia el sistema que controla escuelas y estudiantes internacionales. Para F/M cuesta $350 dólares. Se paga antes de la emisión de la visa o del cambio de estatus dentro de Estados Unidos-
Tarifas USCIS (si tramitas dentro de Estados Unidos)
El Formulario I‑539 tiene un costo de $470 dólares si lo presentas en papel o de $420 dólares si lo presentas en línea.
Requisitos para obtener la visa de estudiante en 2026
Para obtener la visa de estudiante, debes cumplir con los siguientes requisitos:
Formulario I-20: Este documento es emitido por la institución educativa en Estados Unidos donde has sido aceptado. Debes presentarlo durante tu entrevista de visa.
Pasaporte válido: Tu pasaporte debe ser válido por al menos seis meses más allá de tu período de estadía en Estados Unidos.
Formulario DS-160: Este es el formulario de solicitud de visa no inmigrante que debes completar en línea.
Fotografía reciente: Debes proporcionar una fotografía que cumpla con los requisitos específicos de la embajada o consulado.
Prueba de fondos financieros: Debes demostrar que tienes los recursos económicos suficientes para cubrir tus gastos de matrícula y manutención durante tu estadía.
Carta de aceptación: Una carta de la institución educativa que confirme tu admisión.
Comprobante de pago de tarifas: Debes presentar los recibos de pago de la tarifa MRV y la tarifa SEVIS I-901.
Tener tus redes sociales públicas y abiertas para que sean revisadas.
Debes mantener residencia en el extranjero y la intención presente de salir al terminar los estudios.
¿Cómo tramitar la visa de estudiante desde México?
Ser admitida/o en una escuela SEVP de Estados Unidos y recibir tu I‑20.
Pagar SEVIS I‑901 de $350 dólares y guardar tu recibo.
Llenar DS‑160, pagar MRV de 185 dólares y agendar entrevista en la embajada/consulado.
Si aprueban tu visa F‑1, viaja y presenta el I‑20 al ingresar por el puerto de entrada.
