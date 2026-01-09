La solicitud DS-160 es el primer paso crucial para obtener la visa americana de turista B1/B2. Este formulario es fundamental, ya que la información proporcionada en él será utilizada por el oficial consular para decidir si se otorga o no la visa.

La Embajada de Estados Unidos en México destaca que el acceso al formulario es gratuito. El pago de la solicitud de visa se realiza después de completar el formulario y programar la cita.

El formulario DS-160 se completa en la página https://ceac.state.gov/genniv/, donde se genera un código de barras para identificar y seguir la solicitud.

Es importante tener en cuenta que la solicitud está en inglés, por lo que se debe activar la traducción al español al iniciar. Además, es necesario contar con un pasaporte vigente antes de comenzar a llenarla.

A continuación, se detallan las secciones del formulario DS-160 para que puedas preparar tu información y completarlo sin inconvenientes:

Información personal 1:

Aquí debes ingresar tus apellidos y nombres tal como aparecen en tu pasaporte. También se te preguntará si tienes otros nombres profesionales o religiosos y si tu nombre incluye caracteres no alfabéticos. Además, deberás seleccionar tu sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento. Guarda tu información al finalizar cada sección para evitar perder datos en caso de fallos del sistema.

Información personal 2:

Debes seleccionar tu país de origen, indicar si tienes otra nacionalidad o si eres residente de otro país. También se te pedirá tu número de identificación nacional (CURP en México), número de seguro social en Estados Unidos y si contribuyes con impuestos en ese país.

Información del viaje:

Indica el propósito de tu viaje (por ejemplo, “visitante temporal por turismo”), la fecha tentativa de llegada y la duración de tu estancia. Proporciona la dirección donde te quedarás en Estados Unidos, ya sea de familiares, amigos o un hotel. También debes indicar quién pagará los costos del viaje y si viajarás con otra persona, especificando su relación contigo.

Dirección y teléfono:

Proporciona tu dirección completa en México y tres números de teléfono (pueden ser tu celular, teléfono de casa y teléfono del trabajo). También se te pedirá que ingreses las redes sociales que has usado en los últimos 5 años.

Información del pasaporte:

Indica si tu pasaporte es regular, su número, el país emisor, y las fechas de emisión y expiración.

Información de contacto:

Proporciona los nombres de personas u organizaciones en Estados Unidos con quienes pueden contactarte, junto con su dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Información de tus familiares:

Completa los campos con los nombres y fechas de nacimiento de tus padres, e indica si viven en Estados Unidos.

Trabajo:

Proporciona el sector, nombre y dirección de tu empresa, junto con el código postal, teléfono y país. Indica la fecha de inicio de tu empleo, tu salario bruto mensual y una breve descripción de tus actividades laborales.

Seguridad parte 1:

Responde preguntas sobre enfermedades transmisibles, enfermedades mentales y adicciones a drogas.

Seguridad parte 2:

Responde si has sido arrestado, violado la ley o estado involucrado en delitos de prostitución y tráfico sexual.

Seguridad parte 3:

Indica si has participado en espionaje, actividades terroristas, genocidios, torturas o violaciones a la libertad religiosa.

Seguridad parte 4:

Responde si has recibido ayuda para llenar el formulario DS-160 y si has sido deportado de algún país extranjero.

Firma tu solicitud ingresando nuevamente el número de identificación de tu pasaporte. Puedes imprimir toda la solicitud o solo la hoja de confirmación al finalizar.

El día de tu entrevista en la embajada o consulado, el oficial consular te pedirá tu pasaporte y el formulario DS-160. Es crucial que tus respuestas coincidan con la información proporcionada en el formulario para evitar contradicciones y posibles preguntas adicionales.

El oficial consular decidirá si aprueba o rechaza tu solicitud de visa y te dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.