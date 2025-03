¿Tienes seguro? ¿Estás dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Si no, puedes recibir atención médica en dicho instituto con el seguro voluntario. ¿Qué es, qué cubre y cómo afiliarse? Entérate de todos estos detalles y del monto que debes pagar para poder ser atendido en el IMSS. ¡Toma nota!

Un porcentaje de mexicanos no cuentan con seguro médico, lo cual representa una gran desventaja, sobre todo, en esos casos en los que se podría llegar a necesitar asistencia hospitalaria urgente. No contar con seguro podría provocarte una gran deuda en caso de que recibas atención en un hospital privado o público.

Por otro lado, si no tienes seguro y estás trabajando corres el riesgo de no estar protegido en caso de un accidente laboral; no tienes derecho a indemnización o prestación por incapacidad temporal y tampoco cotizas semanas para tu jubilación.

Por dichas razones es importante tener seguro, sobre todo, si requieres de atención médica. Para estos casos en los que no estás afiliado al IMSS existe la opción de un seguro voluntario, al cual pueden incorporarse los mexicanos que no cuenten con un esquema de seguridad social.

¿Qué necesito para afiliarme al IMSS por mi cuenta?

El Seguro de Salud para la Familia es la opción que brinda el IMSS para aquellos que quieren atención médica y hospitalaria de parte del instituto. Para afiliarte a este servicio de salud puedes hacer el trámite a través de IMSS Digital o en las subdelegaciones.

También, es importante que el solicitante no cuente con un esquema de seguridad social en otra institución pública; no tenga enfermedades preexistentes.

Requisitos para afiliame al IMSS con seguro voluntario

Los requisitos para solicitar el seguro voluntario del IMSS dependen de la forma en la que hagas el trámite, en línea o presencial.

Presencial:

Acudir a la subdelegación que corresponda al domicilio del asegurado, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio, en su caso, acta de matrimonio, del titular y de los familiares a incorporar

Proporcionar datos generales y llenar un cuestionario médico.

Cubrir el pago de la cuota anual.

En línea:

Correo electrónico .

. CURP .

. Número de Seguridad Social.

Ingresar a la siguiente dirección: www.imss.gob.mx/derechoH/escritorio-virtual

¿Qué cubre el seguro voluntario?

De acuerdo con el IMSS, este Seguro de Salud para la Familia cubre asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad; en caso de maternidad, se otorga atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio.

Existen enfermedades preexistentes que impiden su incorporación, padecimientos con ciertos periodos de espera, así como algunas exclusiones (cirugía estética, lentes, aparatos auditivos, tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente).

¿Cuánto me cuesta darme de alta en el IMSS por mi cuenta?

El IMSS señala que de acuerdo con la edad se determina la cuota anual a cubrir de manera anticipada por cada integrante del grupo familiar:

-0 a 19 años: $8,900 pesos.

-20 a 29 años: $11,100 pesos.

-30 a 39 años: $11,850 pesos.

-40 a 49 años: $13,800 pesos.

-50 a 59 años: $14,250 pesos.

-60 a 69 años: $19,800 pesos.

-70 a 79 años: $20,650 pesos.

-80 años y más: $21,300 pesos.

Los montos están vigentes a partir del 1 de marzo de 2025.