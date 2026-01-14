¿Has pensado en vivir un año con una familia estadounidense, cuidar a sus hijos, estudiar unas materias y mejorar tu ingles? el programa Au Pair puede ser para ti.

Au Pair es un programa oficial de intercambio cultural del Departamento de Estado que permite a jóvenes de 18 a 26 años vivir con una familia anfitriona, brindar cuidado infantil por horas limitadas y cursar estudios en una institución acreditada.

Estos son los requisitos y pasos para entrar al programa en 2026.

¿Qué es una Au Pair?

El programa Au Pair es un intercambio cultural administrado por el Departamento de Estado. La persona participante vive con una familia anfitriona, brinda cuidado infantil hasta 45 horas por semana y cursa estudios.

Existe también la modalidad EduCare, pensada para familias que necesitan apoyo antes o después de la escuela.

Además del tope de horas, el reglamento fija la duración estándar de 12 meses, con posibilidad de extender por 6, 9 o 12 meses si el patrocinador y el Departamento de Estado lo autorizan.

¿Qué visa se necesita para ser Au Pair?

Para participar en el programa debes obtener una visa J‑1 en la subcategoría Au Pair. El programa es exclusivamente a través de patrocinadores designados por el Departamento de Estado; no se puede participar por cuenta propia. Puedes verlos en esta página: 1visa.state.gov.

Documentos y trámite la visa J-1

DS‑2019 (Certificate of Eligibility) emitido por el patrocinador designado y registrado en SEVIS.

Formulario DS‑160 (solicitud electrónica de visa de no inmigrante) para la entrevista consular.

Costos del trámite de visa y el proceso

Además de los costos gubernamentales, cada organización patrocinadora fija sus cuotas de programa y servicios.

a) Tarifa consular visa J‑1: $185 dólares por solicitante.

b) Tarifa SEVIS I‑901: $220 dólares para visitantes de intercambio.

Requisitos oficiales para ser Au Pair

Edad: 18–26 años.

Educación: bachillerato/educación media superior completa.

Inglés: competencia oral suficiente.

Salud: apto para participar, demostrado con examen médico.

Entrevista personal en inglés con el representante del patrocinador.

Antecedentes verificados: investigación de antecedentes (referencias, verificación escolar y revisión penal o equivalente) y perfil psicométrico.

Formación y límites de jornada de una Au Pair:

Capacitación mínima antes de empezar con la familia: el programa exige formación en cuidado infantil y seguridad; los detalles de horas y contenidos están regulados por el Departamento de Estado y se imparten vía patrocinadores.

Horas máximas de servicio: 45 horas por semana y 10 horas por día para Au Pair estándar; 30 horas por semana y 10 horas por día en EduCare.

Educación obligatoria: al menos 6 créditos en institución acreditada.

Apoyo educativo de la familia anfitriona: hasta $500 dólares (Au Pair) o $1000 dólares (EduCare) para cubrir la matrícula de las asignaturas requeridas.

Deben tener seguro médico que cumpla mínimos reglamentarios.

¿Cómo entrar al programa? Paso a paso

Elegir un patrocinador designado y postular al programa Au Pair.

Aceptar la colocación con una familia anfitriona y recibir tu DS‑2019.

Pagar la tarifa SEVIS I‑901 ($220 dólares) y guardar el comprobante.

Completar el DS‑160, pagar la tarifa MRV ($185 dólares) y agendar tu entrevista en la embajada. Lleva DS‑2019, pasaporte y soporte económico/documental que el consulado pueda requerir.

Entrevista consular J‑1: el oficial verificará que cumples el objetivo del programa, tu intención de salir de Estados Unidos al concluir y tu capacidad para costear el viaje.

Viaje e incorporación: tu patrocinador valida tu llegada, te orienta y da seguimiento al cumplimiento de horas, estudios y condiciones del programa.