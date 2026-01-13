La visa americana de turista (categoría B1/B2) es uno de los documentos más solicitados por viajeros que desean visitar Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre cuando vence? ¿Cuánto tiempo dura y cómo renovarla sin complicaciones? Aquí encontrarás toda la información sobre su vigencia, el costo de renovación y los pasos para realizar el trámite de manera correcta.

¿Cuál es la vigencia de la visa americana?

Por lo general, la visa B1/B2 tiene una vigencia de 10 años, aunque el oficial consular puede otorgarla por menos tiempo según el caso. Para confirmar la duración exacta, revisa tu documento en las secciones Date of Issue (fecha de expedición) y Expires On (fecha de vencimiento). Durante ese periodo, puedes usar la visa para viajar a Estados Unidos tantas veces como desees, siempre que respetes las reglas de estancia temporal. Una vez vencida, deberás renovarla para seguir viajando sin inconvenientes.

Costo de renovación en 2026

El costo para renovar la visa americana de turista es de 185 dólares, que equivale aproximadamente a 3,300 pesos mexicanos (dependiendo del tipo de cambio). Este pago es no reembolsable, incluso si tu solicitud es rechazada. Es importante considerar este gasto dentro de tu presupuesto, ya que es el mismo costo que se aplica para la primera solicitud.

¿Qué pasa si tu visa expira?

Si tu visa vence, no podrás usarla para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, existe la posibilidad de renovarla sin entrevista si cumples ciertos requisitos y lo haces dentro del plazo permitido. Esta opción agiliza el trámite y evita acudir al consulado, pero no está garantizada para todos los solicitantes.

Renovación sin entrevista: requisitos clave

El Departamento de Estado permite que algunos solicitantes renueven su visa sin presentarse físicamente ante un oficial consular si cumplen con estas condiciones:

Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

con validez de 10 años. Venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia.

o residencia. Nunca se te ha negado una visa (o ya fue perdonada).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede pedirte una entrevista en cualquier momento.

Cambios en las políticas

Desde el 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deberán acudir al consulado, incluso si antes calificaban para la exención.

Cómo renovar la visa sin entrevista: paso a paso

Llena el formulario DS-160 en https://ceac.state.gov.

Crea una cuenta en https://ais.usvisa-info.com y realiza el pago.

Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema te indicará si calificas para la exención.

Si eres elegible, entrega tus documentos según las instrucciones.

Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.

Renueva tu visa antes de que cumpla un año de expirada para aumentar las posibilidades de hacerlo sin entrevista. Si pasa más tiempo, deberás presentarte en persona.