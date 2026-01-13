Planear un viaje al extranjero implica diversos gastos antes de despegar. En 2026, si estás considerando tramitar tu pasaporte mexicano y una visa de turista para Estados Unidos, es importante conocer cuánto invertirás en cada trámite según la vigencia del pasaporte. Aquí lo desglosamos.

Costo del pasaporte mexicano 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió las nuevas tarifas desde el 1 de enero:

Vigencia 1 año (solo para menores de hasta 3 años o casos especiales): 920 MXN.

3 años: 1,795 MXN.

6 años: 2,440 MXN.

10 años: 4,280 MXN.

También hay descuentos del 50 % para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas.

Costo de la visa americana de turista (B1/B2) en 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene la tarifa este 2026:

185 dólares para visas de turista B1/B2. A un tipo de cambio aproximado de 17.95 MXN por dólar, esto equivale a unos 3,320.75 MXN.

Toma en cuenta que este pago es no reembolsable, incluso si te rechazan la visa. El pago de los $185 dólares es por persona.

¿Cuánto gastaré si tramito visa y pasaporte juntos?

Esto es lo que gastarás en tu trámite de visa + pasaporte, según la vigencia con la que tramites el pasaporte mexicano.

Pasaporte 1 año + Visa

Pasaporte: 920 MXN

Visa: 3,320.75 MXN

Total: 4,240.75 MXN

Pasaporte 3 años + Visa

Pasaporte: 1,795 MXN

Visa: 3,320.75 MXN

Total: 5,115.75 MXN

Pasaporte 6 años + Visa

Pasaporte: 2,440 MXN

Visa: 3,320.75 MXN

Total: 5,760.75 MXN

Pasaporte 10 años + Visa

Pasaporte: 4,280 MXN

Visa: 3,320.75 MXN

Total: 7,600.75 MXN

Otros datos para tomar en cuenta

Tarifa reducida para menores de 15 años

Los menores de 15 años pueden pagar $15 dólares si cumplen con alguno de estos requisitos:

El padre/madre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo.

El padre/madre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Vigencia según el pago:

Si se pagan $15 USD por la visa de un menor: válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años (lo que ocurra primero).

Si se paga la tarifa completa de $185 USD: válida por 10 años desde la fecha de emisión.

Nuevo costo por entrega de la visa

Otro cambio importante es el cargo adicional por el envío del documento. Antes, el pago de $185 dólares cubría todo el proceso, incluida la entrega. Ahora, si tu visa es aprobada, deberás pagar:

$400 pesos para recibirla en tu domicilio.

$320 pesos si la recoges en una sucursal DHL.

Recogerla en el CAS seguirá siendo gratuito.