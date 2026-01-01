El 2026 llega con nuevas oportunidades para viajar, y si tu destino es Estados Unidos, necesitarás tramitar la visa americana de turista B1/B2. Este documento sigue siendo indispensable para quienes planean visitar el país por motivos turísticos o de negocios.

El proceso no es idéntico al de años anteriores. En 2025 hubo cambios importantes —especialmente en los métodos de pago y en la entrega— que conviene conocer para evitar contratiempos.

¿El costo de la visa americana cambia en 2026?

Hasta ahora, no hay una cifra oficial que indique un aumento. El costo de la visa americana en 2026 queda así:

$185 dólares por solicitud (categoría B1/B2).

Este pago no garantiza la aprobación: la decisión final depende del oficial consular durante la entrevista, quien evaluará tu situación financiera, datos personales e intenciones de viaje.

Tarifa reducida para menores de 15 años

Los menores de 15 años pueden pagar $15 dólares si cumplen con alguno de estos requisitos:

El padre/madre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo.

El padre/madre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Vigencia según el pago:

Si se pagan $15 USD por la visa de un menor: válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años (lo que ocurra primero).

Si se paga la tarifa completa de $185 USD: válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿Cuesta lo mismo por primera vez y por renovación?

Sí: siempre se paga el equivalente a $185 dólares.

La diferencia es que al renovar, podrías exentar la entrevista consular si haces el trámite dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de tu visa anterior.

Costos de entrega de la visa (2026)

Desde 2025, el envío tiene costo si eliges recibir la visa en tu domicilio o en una sucursal de DHL:

$400 MXN por entrega a domicilio (siempre que la ruta esté cubierta).

$320 MXN para recoger en una sucursal de DHL.

Sin costo si decides recogerla en el CAS.

Para optar por paquetería, entra a tu perfil en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado y selecciona “solicitud de entrega premium”.

El pago se realiza en efectivo en Scotiabank o BanBajío, o por transferencia SPEI (a BanBajío).

CAS con entrega gratuita (recogida en sitio):

Ciudad Juárez · Ciudad de México · Guadalajara · Hermosillo · Matamoros · Mérida · Monterrey · Nogales · Nuevo Laredo · Tijuana.

Cómo tramitar la visa americana B1/B2 por primera vez (paso a paso)

1) Completa el Formulario DS-160

Se llena en línea en esta página: https://ceac.state.gov/genniv/ .

Requiere pasaporte vigente y datos personales, del viaje, laborales, familiares, además de preguntas de salud y seguridad.

Al finalizar, obtendrás una hoja de confirmación con código de barras para continuar el trámite.

2) Regístrate en el sitio del Servicio de Visas

Con el folio del DS-160, crea una cuenta en la página del Servicio de Citas de Visas de Estados Unidos: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/.

Desde ahí podrás programar tus citas y realizar el pago.

Recibirás un correo de confirmación al crear tu cuenta.

3) Realiza el pago de la solicitud

Costo: $185 dólares para B1/B2.

Menores de 15 años: $15 USD si el padre/tutor mexicano solicita al mismo tiempo o ya tiene una visa válida por 10 años.

Nuevos métodos de pago (vigentes desde julio de 2025):

Efectivo en Scotiabank o BanBajío.

Transferencia SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío.

Importante: Desde el 11 de julio de 2025 ya no se aceptan pagos en Banamex.

Si eliges SPEI, las instrucciones de transferencia se generan al agendar tu cita: es una opción más fácil y sin filas.

Cómo pagar desde tu perfil:

Crea tu cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas.

Entra a la sección “Pago”.

Elige “Pago en efectivo” (descarga e imprime la hoja) o “Transferencia interbancaria” (sigue las instrucciones SPEI).

4) Agenda tus citas (son dos)

CAS (Centro de Atención al Solicitante):

Te toman fotografía y huellas.

Lleva pasaporte y confirmación del DS-160.

No necesitas documentos adicionales.

Embajada o Consulado de Estados Unidos (entrevista):

Lleva pasaporte vigente, hoja de confirmación del DS-160, comprobante de pago, y cualquier documento de respaldo (empleo, ingresos, propiedades, historial de viajes, etc.).

5) Acude al CAS

Asiste en la fecha programada.

Este paso es obligatorio y debe realizarse al menos 48 horas antes de la entrevista.

Llega con anticipación y sigue las instrucciones del personal.

6) Asiste a tu entrevista consular

Es el paso más importante.

El oficial consular evaluará tu solicitud, respuestas y documentación para determinar si calificas.

Sé honesto, claro y coherente con la información que diste en el DS-160.

La decisión puede ser inmediata o tomar algunos días.

7) Recibe tu visa

Si es aprobada, será enviada al CAS, a la dirección que proporcionaste, o a una sucursal de mensajería.

El tiempo de entrega suele ser de 5 a 10 días hábiles.

Recuerda los costos de envío si eliges domicilio o DHL.

Documentos y recomendaciones útiles

Documentación básica:

Pasaporte vigente (con suficiente validez para tu viaje).

Confirmación del DS-160 (con código de barras).

Comprobante de pago de la tarifa.

Para la entrevista, lleva evidencia que refuerce tu perfil:

Comprobantes de empleo (contrato, constancia, recibos).

Estados de cuenta/evidencia de ingresos.

Propiedades o responsabilidades en México (arraigo).

Itinerario tentativo, reservaciones, invitaciones de negocio (si aplica).

Consejos para la entrevista:

Responde directo y congruente con tu DS-160.

Evita exageraciones; mantén claros tus motivos de viaje (turismo/negocios temporales).

No es necesario llevar carpetas voluminosas; solo lo relevante.

Preguntas frecuentes

1) ¿Qué pasa si pago y me niegan la visa?

El pago no es reembolsable y no garantiza la aprobación. Puedes volver a solicitar cuando lo consideres, actualizando tu DS-160.

2) ¿Puedo renovar sin entrevista?

Sí, posible si tu renovación se realiza dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y cumples los criterios del programa de exención de entrevista (el sistema lo indicará al agendar).

3) ¿El pago puede ser con tarjeta?

Los métodos vigentes indicados son efectivo en Scotiabank/BanBajío o transferencia SPEI a BanBajío. Banamex ya no está habilitado desde julio de 2025.

4) ¿Dónde recojo sin costo?

En cualquiera de los CAS: Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo, Tijuana.

Checklist rápido para tramitar tu visa americana

Pasaporte vigente. DS-160 completado y confirmación con código de barras. Cuenta creada en el Servicio de Citas. Pago realizado ($185 dólares / $15 dólares para menores elegibles). Cita CAS agendada (foto y huellas). Cita de entrevista agendada (Embajada/Consulado). Documentos de soporte preparados (ingresos, empleo, arraigo). Elección de entrega: CAS (sin costo) / domicilio ($400 MXN) / DHL ($320 MXN).

Si eliges paquetería, activa la entrega premium en tu perfil y paga en Scotiabank/BanBajío o por SPEI a BanBajío.