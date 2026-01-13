La CURP biométrica ya está disponible para tramitarse en varios estados de la República Mexicana, ¿ya tienes la tuya? Si aún no, pero te interesa obtenerla desde tu casa, entérate si puedes hacerlo en línea y qué tendrías que presentar; te compartimos cuáles son los requisitos oficiales para la nueva CURP biométrica y cómo sacarla, paso a paso.

Este 2026 varias dependencias y empresas comenzarán a pedir los datos biométricos a los mexicanos, esto como medida de seguridad para garantizar la identidad de la persona. Desde el año pasado las autoridades del gobierno de México señalaron que se iniciaría con la expedición de este documento, para el cual se tomarían ciertos datos personales y privados de los ciudadanos.

Algunos mexicanos aún tienen la duda sobre qué es la curp biométrica y para qué sirve: en términos generales, la nueva CURP es una versión más avanzada de la Clave Única de Registro de Población ya que incorpora huellas dactilares, fotografía e iris con el objetivo de combatir el robo de identidad.

¿Cómo obtener la CURP biométrica 2026 en línea?

En caso de que quieras sacar tu CURP biométrica desde tu casa, es importante que sepas que aún no puedes hacerlo ya que, hasta el momento, el trámite es presencial no en línea, por lo que debes acudir a los lugares establecidos por las autoridades para su expedición.

¿Cómo descargar la CURP biométrica 2026?

Las personas que soliciten su CURP biométrica podrán descargarla cuando se les envíe a la dirección de correo electrónico que proporcionaron, así lo han dicho las autoridades encargadas al respecto.

¿Cómo sacar la CURP biométrica?

Para tramitar la CURP biométrica necesitas los siguientes documentos:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

El trámite sigue este proceso:

-Junta los documentos.

-Acude a los módulos de expedición.

-Las autoridades correspondientes realizarán la toma de huellas dactilares.

-Asimismo, llevarán a cabo el escaneo del iris.

-Por último, te tomarán una fotografía de rostro completo.

Considera que se te hará llegar tu CURP biométrica de manera digital.

¿Es obligatoria la CURP biométrica?

No, la CURP biométrica no es obligatoria, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que los mexicanos la obtengan ya que será un documento que servirá para la identificación de personas y para realizar varios trámites.

¿Dónde se saca la nueva CURP 2026?

La CURP biométrica se puede tramitar en Registros Civiles y Oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) de estos estados:

Veracruz Ciudad de México Estado de México.

Pregunta en tu localidad si se está llevando a cabo el trámite de esta nueva CURP.