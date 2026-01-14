México se ha consolidado como uno de los países más importantes para BTS a nivel mundial, y no es exageración: para la boyband, el territorio mexicano ha significado, con el paso de los años, un lugar de éxito seguro, con conciertos sold out y las mayores reproducciones de su música en plataformas streaming.

Tras el anuncio de la nueva gira BTS World Tour, en las que se anunciaron tres fechas para México en mayo de 2026, BTS marcaría su regreso a nuestro país a lo grande, porque sí, la agrupación ha venido en otras tres ocasiones a ofrecer conciertos, aunque no con la misma euforia y expectativa.

La relación entre la banda de k-pop y sus fans mexicanas se ha construido con conciertos históricos, momentos virales, récords de reproducciones y una conexión emocional que sigue viva, incluso durante su pausa por el servicio militar de cada integrante.

¿Cuántas veces ha venido BTS a México?

BTS ha estado en México por lo menos en tres ocasiones desde el 2014. Las Old Army’s recordarán que la primera vez fue en el Music Bank de 2014; la agrupación llegó al país como rookies, que es el término con el que se le refiere a los artistas debutantes o novatos. Un momento viral del grupo fue cuando en pleno show se pusieron a cantar un fragmento de La Bamba.

La segunda ocasión fue un año después, durante su gira The Red Bullet Tour, para este entonces ya eran conocidos a nivel mundial y estaban marcando un antes y un después en la industria del k-pop, y en general entre las boybands de todo el mundo, incluso llegando al mismo nivel que One Direction, que tuvo una explosión mediática en todo el mundo a partir del 2019, incluso antes de debutar oficialmente.

El punto más alto para Bangtan Sonyeondan, que es lo que significan las siglas BTS, en México ocurrió en 2017, cuando la agrupación regresó al país como acto principal del KCON 2017 en la Arena Ciudad de México. La euforia fue tan intensa que RM confesó después que México es una de las audiencias más ruidosas, entregadas y apasionadas que han tenido en toda su carrera.

Otras anécdotas sobre BTS en México incluyen la visita de Taehyung, conocido como V, a Bacalar para la grabación del programa Jinny’s Kitchen; asimismo, J-Hope dio un par de conciertos en solitario en mayo de 2025 en el Palacio de los Deportes, donde grabó un video en vivo de su canción Mona Lisa.

La conexión entre México y BTS va más allá de la música

Para BTS, la conexión que tienen con el territorio mexicano va más allá de la música y de los números en reproducciones. Se dice que aman la comida mexicana y son fans de la diversidad cultural que hay en México.

Jin, conocido como Worldwide Handsome, ha expresado en varias ocasiones su amor por los tacos mexicanos. Durante una de sus visitas al país, se volvió viral un video donde disfruta la comida local, y más tarde lo recordó con cariño en transmisiones del programa Eat Jin.

Por su parte, Suga también ha dicho que disfruta de la gastronomía mexicana como los tacos, los burritos, las quesadillas y los nachos.

Otro puente que ha unido a los BTS con México, y con América Latina, es la colaboración entre J-Hope y Becky G en la canción Chicken Noodle Soup de 2019. Se sabe que Becky tiene orígenes mexicanos, específicamente de Jalisco.

Las fans mexicanas celebran a BTS a lo grande en las calles

Fuera de los escenarios y de sus shows masivos, el fandom mexicano (ARMY) ha hecho historia celebrando a cada integrante en fechas especiales. En zonas como la Roma y Condesa de la Ciudad de México se han realizado murales masivos la agrupación surcoreana, especialmente para los cumpleaños de V y Jimin, convirtiéndose en auténticos puntos de peregrinación para fans de todo el país que se dan cita para cantar, llevar mariachis, comer y hablar de BTS.

Ahora sí, en números, el impacto no es sólo simbólico: México se mantiene constantemente en el Top 2 mundial de países con más reproducciones de BTS en plataformas como YouTube y Spotify. Este consumo masivo explica por qué el país aparece siempre en los radares de la industria global del K-pop.