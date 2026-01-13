Elon Musk no deja la polémica en torno a sus 14 hijos reconocidos. Recientemente se dio a conocer que el hombre más rico del mundo está dispuesto a “quitarle” el hijo la influencer de MAGA Ashley St. Clair.

Los informes apuntan que Musk está trabajando por conseguir la custodia completa del niño que comparte con St. Clair luego de que ella expresara su apoyo a la comunidad transgénero.

En una publicación que hizo en X, el magnate reveló que estaba buscando conseguir la custodia completa del pequeño Romulus debido a las ideas woke de St. Clair, quien supuestamente cambió su mentalidad conservadora.

“Hoy solicitaré la custodia total, dadas sus declaraciones que implican que podría hacer la transición de un niño de un año”, escribió el dueño de Tesla.

Su comentario surgió en torno a un post hecho por un usuario en el que le pidió conseguir la custodia de su hijo porque Ashley “apoyó abiertamente el acoso sexual trans”.

Previo a esto, Ashley respondió a un usuario de internet que la cuestionó sobre sus ideales conservadores en contra de la comunidad trans y la acusó de “transfobia flagrante”. La influencer dijo: “Siento una inmensa culpa por mi papel. Realmente no sé cómo enmendar muchas de estas cosas, pero me he esforzado muchísimo en privado por aprender y defender a aquellos dentro de la comunidad trans a quienes he lastimado”.

“Tampoco he dicho mucho sobre esto porque he estado dudando si mi voz sería útil en este tema, ya que se la considerará hipócrita o simplemente se estará volviendo porque me desprecian”, agregó. Y dijo: “Incluso esta respuesta se convertirá en histeria derechista”.

Musk, como partidario de los republicanos y promotor de la ideología conservadora está en desacuerdo con la comunidad trans y sus luchas, incluso está en contra del cambio de género que hizo su hija mayor.

Cabe recordar que Elon desconoció a su hija Vivian luego de que ésta iniciara su transición en medio de la pandemia y pasara de ser Xavier Musk a Vivian Jenna Wilson.

En su momento, Musk expresó su descontento y desacuerdo por las decisiones de Vivian hasta el punto de decir en una entrevista que la consideraba "muerta".

“Básicamente perdí a mi hijo. Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus de la mentalidad progresista (woke)”, dijo el hombre más rico del mundo en una entrevista.

En dicha entrevista agregó que está en contra de las operaciones de reasignación de género, procedimiento que Vivian se realizó al cumplir 18 años.

Como respuesta, Vivian Wilson arremetió contra el hombre más rico del mundo diciendo: “Me veo bastante bien para ser una perra muerta”.

En otra declaración que hizo Elon Musk en redes sociales acusó a las personas que promueven el cambio de género y los ideales LGBTQ+ en general de cometer un delito y señaló que deberían ir a prisión: “Es increíblemente malvado y estoy de acuerdo (...) en que las personas que promueven esto deberían ir a prisión”.