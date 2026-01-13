TE RECOMENDAMOS
La Dirección de Tránsito Municipal de Chimalhuacán alertó este martes sobre un bloqueo de transportistas que afectará el ingreso a la Ciudad de México dada su colindancia con la alcaldía Iztapalapa.
Asimismo, medios locales reportaron que la primera manifestación del año será encabezada por los integrantes de la Asociación Rutas Hermanas, que exige mayor seguridad ante robo al transporte público y extorsiones.
¿Cuáles son las rutas afectadas por la protesta de transportistas?
De acuerdo con las autoridades municipales, las rutas afectadas son:
- Avenida Bordo de Xochiaca
- Autopista Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Nezahualcóyotl
- San Vicente Chicoloapan
- Los Reyes
- La Paz
- Ixtapaluca
- Valle de Chalco.
- Cierre en los límites territoriales de los municipios Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
- Avenida General José Vicente Villada
Reportes señalaron que los bloqueos también podrían afectarán el tránsito vehicular con las principales entradas al oriente de la Ciudad de México, entre las que están:
- Carretera Chalco–Cuautla
- Autopista México–Puebla
- Carretera México–Los Reyes
¿Cuáles son las alternativas viales por las protestas al oriente de la Ciudad de México?
Asimismo, las autoridades de Chimalhuacán informaron que ante las afectaciones viales de los cierres de este martes 13 se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas como:
- Puente de Benito Juárez
- Puente de jacarandas (Olivos)
- Puente de prolongación Chimalhuacán habilitado para entrada y salida
