La Dirección de Tránsito Municipal de Chimalhuacán alertó este martes sobre un bloqueo de transportistas que afectará el ingreso a la Ciudad de México dada su colindancia con la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, medios locales reportaron que la primera manifestación del año será encabezada por los integrantes de la Asociación Rutas Hermanas, que exige mayor seguridad ante robo al transporte público y extorsiones.

¿Cuáles son las rutas afectadas por la protesta de transportistas?

De acuerdo con las autoridades municipales, las rutas afectadas son:

Avenida Bordo de Xochiaca

Autopista Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Nezahualcóyotl

a la altura de Nezahualcóyotl San Vicente Chicoloapan

Los Reyes

La Paz

Ixtapaluca

Valle de Chalco.

Cierre en los límites territoriales de los municipios Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Avenida General José Vicente Villada

Reportes señalaron que los bloqueos también podrían afectarán el tránsito vehicular con las principales entradas al oriente de la Ciudad de México, entre las que están:

Carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Carretera México–Los Reyes

¿Cuáles son las alternativas viales por las protestas al oriente de la Ciudad de México?

Asimismo, las autoridades de Chimalhuacán informaron que ante las afectaciones viales de los cierres de este martes 13 se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas como: