Hoy, la interacción de la segunda tormenta invernal de la temporada 2025-2026 y el frente frío número 27 generará condiciones climáticas extremas en gran parte del territorio mexicano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México, se anticipa un ambiente que irá de frío a gélido durante la mañana y la noche, afectando principalmente a las regiones del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Nieve y temperaturas gélidas por la Segunda Tormenta Invernal

El pronóstico para hoy indica condiciones ideales para la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Asimismo, se espera el fenómeno de lluvia engelante en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el termómetro podría descender de forma alarmante en las siguientes regiones:

• De -15 a -10 °C con heladas: Sierras de Durango.

• De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

• De -5 a 0 °C con heladas: Zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.

• De 0 a 5 °C: Zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias intensas y evento de "Norte" en el sureste mexicano

Mientras el norte se congela, el frente frío 27, extendido como estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste, provocará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en regiones de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). También se prevén lluvias muy fuertes en Oaxaca (Papaloapan) y fuertes en Quintana Roo, Campeche y Puebla (Tehuacán-Sierra Negra).

Además, la masa de aire polar mantendrá un evento de "Norte" con rachas de viento peligrosas:

• 80 a 100 km/h: En el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

• 50 a 70 km/h: En el centro y sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.

• 40 a 60 km/h: En Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se alerta por oleaje elevado de hasta 4.5 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco y el golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones de Protección Civil ante el clima extremo

Debido a que las lluvias intensas podrían generar deslaves, inundaciones y aumento en niveles de ríos, así como la posible caída de árboles por los fuertes vientos, se exhorta a la población a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Entre las medidas preventivas básicas se encuentran:

• Abrigarse e hidratarse adecuadamente.

• Evitar cambios bruscos de temperatura.

• Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Contrastes térmicos: Temperaturas máximas en el Pacífico

A pesar del frío extremo en gran parte del país, algunas regiones mantendrán un ambiente caluroso hoy. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en las zonas sur y costa de Sinaloa, Nayarit y Chiapas se esperan entre 30 y 35 °C.