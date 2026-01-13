Christian Nodal celebró a lo grande su cumpleaños número 27 con el Nodal Fest, una enorme fiesta llevada a cabo en El Edén, un antro ubicado en Zacatecas, acompañado de la familia Aguilar y amigos cercanos.

En redes sociales se hicieron virales varios videos de la celebración, pero ha surgido uno nuevo donde se muestra al cantante siendo consentido por su suegro, Pepe Aguilar y por su esposa Ángela Aguilar.

Según las imágenes, Pepe se encargó de comprarle un caballo pura sangre. “Anoche le regalaron un cabello, el suegro”, señaló un empleado del rancho El Soyate, donde vive la Disastía Aguilar en Zacatecas y donde se alojaron sus invitados, incluido Kuno y Romel Pacheco.

En medio de las celebraciones, la pareja del momento hablaron con los reporteros del medio sobre la fiesta: “Yo no pido nada a la vida, la vida me lo da todo y estoy bien feliz por eso”, dijo Nodal ante las cámaras del programa de televisión.

En tanto, Ángela hizo comentarios sobre los festejos que duraron todo el fin de semana pasado: “Estamos contentos, felices, felices de la vida celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”.

En las mismas declaraciones frente a las cámaras, Ángela resaltó que pronto se casará por la iglesia con una ceremonia religiosa que es la “que cuenta”. Al parecer será en el rancho familiar el próximo mayo.

Se sabe que los ausentes a la celebración fueron los padres Christian y su hija Inti. En torno a esto, Cazzu compartió una fotografía de los pies de la pequeña niña después de que se viralizaran las imágenes del cumpleaños.

Los usuarios señalaron que Nodal pudo haber tenido una lujosa fiesta con regalos caros y la atención de los medios de comunicación, pero le hizo falta “el amor de su hija”, quien “debería ser lo más importante para él”, “Podría tener todo el dinero del mundo, pero jamás tendrá la familia y amor verdadero que perdió”, escribió un usuario en redes.

En cuanto al lujoso regalo, los internautas bromearon sobre el caballo, señalando que los Aguilar debieron regalarle un pony, para que fuera de acuerdo a su estatura: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, escribió un usuario en TikTok.

Hubo quienes afirmaron que el caballo lo compraron con el mismo dinero de Nodal ya que a “nadie en esa familia les está yendo bien” después del escándalo, otros señalaron: “Angelita lo compró con el dinero de Nodal porque no vendió ni un boleto en su gira”.