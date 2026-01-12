Los primeros días del 2026 se han visto marcados por un sinfín de acontecimientos globales, entre el arresto del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, un fuerte sismo en México y las políticas de Donald Trump que tensan los conflictos bélicos en Ucrania y la Franja de Gaza.

Pero el año va comenzando y parece ser que la agitación continuará y se irá intensificando. Según predijo la mística Baba Vanga, en 2026 habrá varios acontecimientos que marcarán la historia de la humanidad. ¿Qué dijo?

Recibiremos a los extraterrestres

Famosa por predicciones como el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, la pandemia de Covid-19 en 2020 y otras profecías catastróficas, Baba Vanga se ha convertido en las últimas décadas en un referente de lo que tiene el destino prescrito.

Según se dice, antes de fallecer a los 85 años de edad en 1996, Baba Vanga predijo que la Tierra recibirá contacto directo de una civilización no identificada en noviembre de 2026 a través de una enorme nave que se colocará en la atmósfera.

Al parecer no hay detalles de la intensión de los supuestos visitantes, pero las afirmaciones coinciden con el revuelo que causó el paso del cometa 3I/ATLAS por la Tierra en diciembre, cuerpo estelar del que se dice es una nave extraterrestre proveniente de algún punto del universo profundo que llegó a nuestro Sistema Solar para monitorearnos, según afirman científicos como Avi Loeb de la Universidad de Harvard

Estallará la Tercera Guerra Mundial

Asimismo, se comenta que la profeta visualizó el estallido de la Tercera Guerra Mundial en 2026. Esta predicción tiene sentido en medio de las tensiones geopolíticas globales que hay actualmente entre potencias como Rusia, Estados Unidos y China.

Aunque la idea de una nueva guerra es catastrófica, Baba Vanga señaló que no será el fin de la humanidad, sino que éste ocurrirá hasta el 5079.

La humanidad tocará fondo con el uso desmedido de la tecnología

Pero eso no es todo. Las predicciones apuntan que la humanidad habrá llegado al punto de inflexión crítico en cuanto al uso de las tecnologías.

Asimismo, el avance de la ciencia hará que se puedan cultivar órganos humanos en laboratorios, haciendo que la esperanza de vida se extienda a los 120 años.

Baba Vanga vs The Economist

Algunas interpretaciones de las predicciones de la mística coinciden con la reciente portada de The Economist: The World Ahead 2026, en la que se sugiere el futuro del planeta para este año.

Según apunta la ilustración, habrá conflictos bélicos en Europa, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos, con líderes vinculados como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu.

En la imagen también se aprecia ilustraciones alusivas al uso desmedido de la inteligencia artificial (IA), problemas económicos, cambios drásticos en el clima y la llegada del Mundial de futbol 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Pero eso no esto, también da a la interpretación los conflictos de exportación, el aniversario 250 de Estados Unidos, el lanzamiento de cohetes, el derretimiento de los polos debido al cambio climático, y más.