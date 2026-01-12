Unas 15,000 enfermeras de Nueva York abandonaron sus puestos en los hospitales a primera hora de este lunes para unirse a la mayor huelga del sector en la historia de la ciudad, después de que los negociadores de cinco importantes hospitales y el sindicato estatal de enfermeras no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), que representa a los profesionales del Centro Médico Montefiore, NewYork-Presbyterian y el Sistema de Salud Mount Sinai, exige aumentos salariales para compensar la inflación, a la vez que lucha por mantener las protecciones contra la falta de personal que obtuvieron tras el paro de tres días hace tres años.

*SALARIO DE UNA ENFERMERA EN NUEVA YORK POR AÑO ES DE $85,000 y $117,000 dólares, aproximadamente, según Glassdoor.

"La huelga siempre es el último recurso. Pero la avaricia de la administración de estos hospitales privados de gran riqueza no ha dejado otra opción a las enfermeras de primera línea", anunció NYSNA este lunes un comunicado.

La huelga se produce tras meses de negociaciones sobre nuevos contratos de tres años para reemplazar los convenios colectivos anteriores del sindicato, que expiraron el 31 de diciembre.

Los hospitales permanecerán abiertos y la atención continuará durante la huelga, en un momento en el que el estado registra un número récord de casos de gripe.

"Nuestro mensaje a los neoyorquinos: Si están enfermos, por favor, no retrasen la búsqueda de atención médica durante nuestra huelga. Preferiríamos ser nosotras quienes les brindemos esa atención, pero nuestros jefes nos han obligado a ir a la huelga", destaca la asociación sindical en su comunicado.

Por su parte, los portavoces de los hospitales han insistido en que las demandas del sindicato son irrazonables y les costarían miles de millones de dólares, en un momento en que ya se están preparando para los recortes federales.

En un comunicado emitido el domingo por la noche, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que el Departamento de Salud del estado tendrá personal en todos los hospitales afectados durante la huelga para garantizar la seguridad del paciente y la continuidad de la atención.