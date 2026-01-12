La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la presencia de tropas de Estados Unidos en el país "no está sobre la mesa", en una llamada telefónica.

Sheinbaum conversó con Trump, luego de que el magnate republicano amenazara el jueves con "atacar por tierra a los cárteles de la droga", tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

"Le dije: ' eso no, eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía '", refirió la mandataria este lunes en rueda de prensa, al señalar que Trump sugirió enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Previamente, Sheinbaum en un breve mensaje en su cuenta oficial de X en el que calificó la conversación de “muy buena”.

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, dijo.

“La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, agregó.

El domingo, a poco más de una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela y de la intensificación de las amenazas de Trump a otros países, entre ellos Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente y le pidió “resultados tangibles” y una “cooperación más sólida para desmantelar las violentas redes de narcoterroristas en México y detener el tráfico de fentanilo y armas", según un comunicado del Departamento de Estado.

En la última semana Trump ha reiterado su interés en actuar contra los cárteles en México. “Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, indicó el jueves.

Trump ha coqueteado en numerosas ocasiones con la posibilidad de lanzar acciones militares en territorio mexicano y ha ofrecido esta colaboración a México, pero Sheinbaum siempre la rechazó.

La semana pasada la mandataria dijo en varias ocasiones que los comentarios de Trump son “su manera de comunicar”. No obstante, el viernes dijo que había pedido al canciller De la Fuente buscar una llamada con Rubio y, si era necesario, con el propio presidente estadounidense.

Los expertos no ven probable una acción unilateral de Estados Unidos en México porque la administración de Sheinbaum está haciendo casi todo lo que pide Washington en materia de seguridad y ambos países son socios económicos vitales, pero consideraron que esas amenazas continuarían como una forma de presión junto con el planteamiento de nuevas demandas.