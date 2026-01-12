El Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso y el entrenador del equipo B, Álvaro Arbeloa, dirigirá a la primera plantilla, anunció el club blanco este lunes, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

La entidad merengue subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada como sustituto del italiano Carlo Ancelotti.

Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará, añadió el equipo en otro comunicado, sin dar más detalles sobre su contrato.

Xabi Alonso había llegado al Real Madrid por la puerta grande tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en el curso 2023-2024, una temporada prácticamente perfecta en la que también consiguió la Copa de Alemania y fue finalista de la Liga Europa.

VIDEO

🇪🇸😳 Xabi Alonso quería hacerle el famoso PASILLO al Barcelona tras la Supercopa, pero KYLIAN MBAPPÉ ordenó que no y SE LLEVÓ A SUS COMPAÑEROS AL VESTUARIO.



pic.twitter.com/9IC1OZ6u8f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 12, 2026

En la campaña 2024-2025, el cuadro alemán no mantuvo este nivel sobresaliente pero se siguió mostrando competitivo de la mano del técnico español.

Alonso, de 44 años, tenía la difícil papeleta de sustituir a un técnico como Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, con el que el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones en dos etapas (2014, 2022 y 2024).

A pesar de contar con un Kylian Mbappé en una espectacular forma y aunque tuvo algunos destellos, el equipo de Alonso no llegó a carburar al ritmo que exige un club de la máxima exigencia como el Real Madrid, con serios problemas para generar juego en el centro del campo.

Xabi Alonso deja al coloso español segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones de Europa es séptimo a falta de dos jornadas, por lo que se clasificaría de manera directa para octavos en la penúltima plaza.