Una persona murió tras ser víctima de un asalto a mano armada en la taquería "El Asadito", ubicada en el municipio de Amozoc, Puebla, cuyo video tomó fuerza en redes al mostrar el momento exacto de la agresión.

De acuerdo a un video difundido en X aparentemente tomado por las cámaras de seguridad del establecimiento, el robo con violencia ocurrió los primeros minutos de la noche del sábado 10 de enero cuando al menos tres sujetos ingresaron al establecimiento donde había dos comensales en una mesa y era atendido por tres hombres y una mujer.

Usando cubrebocas y con arma en mano, los ladrones amedrentaron a los meseros que levantaron las manos y pararon sus actividades tras las amenazas.

Uno de los sujetos golpeó en la cabeza al taquero, quien luego le señala aparentemente donde está ubicada la caja registradora.

Luego otro hombre armando revisa a los meseros para arrebatarles sus pertenencias.

Los comensales al percatarse de lo sucedido se quedan inmóviles en sus asientos hasta que son revisados por los asaltantes.

Mientras uno de los agresores se lleva la caja registradora, que al parecer llevaba más de 20 mil pesos en efectivo, uno de los clientes de chamarra de mezclilla se levanta de su asiento y se acerca a los meseros que están arrinconados a un costado de las mesas de servicio.

Uno de los delincuentes al percatarse de ello, con pistola en mano se regresa y confronta a la víctima, quien al parecer discute con el sujeto que le da una cachetada.

Enseguida el asaltante suelta un disparo que golpea contra la pared, para alejarse unos pasos, sin embargo, el cliente logra agacharse.

El delincuente dispara nuevamente contra su víctima, quien cae el piso, luego da un tercer tiro que al parecer le da al otro hombre que estaba sentado en la mesa presenciado la discusión.

🚨 Así ocurrió el asalto a mano armada en la taquería "El Asadito", ubicada en la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, esquina con Juárez, en el Barrio de Santiago, Amozoc.



Uno de los clientes intentó enfrentar a uno de los delincuentes y fue asesinado a tiros.🔴



Los tres sujetos… pic.twitter.com/aYbFxETSsK — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) January 10, 2026

Los sujetos huyen del lugar del asalto, mientras el personal de la taquería se muestra confundida y uno de ellos se acerca al hombre en el suelo, que segundos después se ve que levanta la cabeza.

De acuerdo con reportes de medios locales, tras el asalto en la taquería "El Asadito" ubicada en la carretera federal Puebla-Tehuacán murió una persona, de la que hasta el momento se desconoce su identidad.

Hasta el momento, en las redes sociales del gobierno municipal no se ha dado reporte sobre el robo a mano armada que se ha viralizado en diversas plataformas.