Tras un turbulento año marcado por conflictos legales, Christian Nodal festejó este fin de semana sus 27 años de edad en compañía de su esposa Ángela Aguilar, sus cuñados Leonardo y Aneliz, su suegro Pepe Aguilar, el político y exclavadista Rommel Pacheco hasta el influencer Kunno, amigo cercano de la pareja, estuvo presente.

El "Nodal Fest" estuvo en marcada por una callejoneada en Zacatecas, ciudad natal de la familia Aguilar, además, con una ostentosa carnita asada que se convirtió en cena de lujo en un antro local decorado al estilo "Piratas del Caribe", con collares, cofres del tesoro y calaveras.

" Si eso fue el Nodal Fest no me quiero ni imaginar la bod a", mencionó uno de los seguidores del influencer.

Foto: Kunno / IG

¿Cómo festejó Christian Nodal su cumpleaños?

El tiktoker Kunno compartió en su plataforma algunos de los momentos del cumpleaños de Christian Nodal, mostrando que el festejo que inició por el día y se alargó hasta altas horas de la noche.

Entre las fotos y videos del Nodal Fest se muestra a Pepe Aguilar bromeando con el amigo de Ángela.

En otras plataformas, se revela que, durante la noche, Ángela tomó el micrófono para deleitar a los presentes con "La muerte del Palomo", icónica canción escrita por Juan Gabriel, para después cantar a dueto "Qué Agonía", melodía que el año pasado causó polémica al ser relanzada en solista por Yuridia, dejando a la hija de Pepe fuera de la fórmula.

Con el pretexto del cumpleaños 27 de Nodal, parece ser que quien organizó todo retomó las comparaciones que hace un par de años se le hizo al sonorense con Johnny Depp, por su interpretación de "Piratas del Caribe", ya que en las imágenes de la temática nocturna aparece el cantante caracterizado como bucanero fugitivo en un cartel de "Se busca".

Alias: El Forajido

Ocupación: Forajido Musical

Estado: Prófugo

Foto: Kunno / IG

¿Ángela Aguilar le copia a Cazzu?

Pese a que la publicación de Kunno se llenó con felicitaciones para el sonorense, hay quienes no dejaron pasar la oportunidad para comparar a Ángela Aguilar con la exnovia de Nodal, Cazzu.

"Wee... la ex-pelona Ángela Aguilar como siempre queriendo copiar los comportamientos de Cazzu, jajaja eso de las uvas ya lo había hecho la jefa en su cumple jajajaja… esta migajera está de miedo".

"No te pases le copiaron lo de las uvas a Julieta", se lee entre los varios comentarios en IG.