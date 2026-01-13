La actriz Jennifer Lawrence se robó toda la atención en la alfombra roja de los Premios Golden Globes 2026.

La estrella, de 35 años de edad, deslumbró a los presentes ataviada con un espectacular vestido transparente, diseñado por Sarah Burton de Givenchy.

La prenda era de malla transparente lo que le dio el efecto “nude”. Tenía flores de color rosa, marfil y hojas verdes bordadas estratégicamente. Además, usó mangas satinadas a juego, lo que dio un toque todavía más glamoroso.

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

Jennifer Lawrence presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, labial nude y ojos ligeramente ahumados. Llevó suelta su cabellera y lució un flequillo muy chic. Como accesorio, únicamente usó un fino collar plateado y aretes diminutos, pero brillantes.

“¡Jennifer Lawrence luce absolutamente deslumbrante!”, fue uno de los comentarios de los cientos de los internautas que opinaron sobre su look.

El tabloide Daily Mail dice que “Han pasado años desde que Lawrence tomó un riesgo tan audaz en la alfombra roja; la última vez fue en 2017, cuando sorprendió a sus fans en el estreno en Londres de Mother con un vestido transparente y desgastado de Atelier Versace Otoño 2017 Couture”.

La actriz regresó a las pantallas con Die My Love, la película donde comparte créditos con Robert Pattinson. En ella interpreta a Grace, una madre primeriza que lucha contra la depresión posparto y psicosis.

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

La actriz ha admitido que sus propias experiencias como madre de dos hijos la ayudaron a conectarse profundamente con el personaje. “En realidad no terminé teniendo tanta ansiedad posparto hasta que tuve mi segundo bebé”, reveló a la revista People.

La actriz y su esposo, el director de la galería de arte Cooke Maroney, son padres de dos hijos: Cy Maroney, nacido en febrero de 2022, y un hijo menor nacido a principios de 2025, cuyos detalles la pareja ha mantenido en privado.

Durante los Golden Globes, Lawrence tuvo pláticas cómplices con Kylie Jenner. Ambas se mostraron sonrientes y amigables en la velada.