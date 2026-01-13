La humanidad detectó una señal cósmica, similar a un grito, de apenas 10 segundos proveniente de uno de los puntos más lejanos del universo, un hallazgo que ya es considerado histórico y que ha causado controversia dentro de la ciencia y entre los seguidores de la astronomía.

De acuerdo con los informes, los científicos confirmaron que dicha señal viajó 13 mil millones de años luz hasta la Tierra y podría corresponder a la supernova más antigua jamás observada, ocurrida cuando el universo tenía tan sólo 730 millones de años de edad.

Pero, ¿por qué suena como si fuera un grito? ¿Cómo se originó dicha señal? A continuación te contamos lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con los análisis iniciales, se trata de un estallido de rayos gamma, identificado como GRB 250314A, y nombrado de manera coloquial como “el grito de la muerte”. Este tipo de eventos astronómicos funciona como una auténtica máquina del tiempo, ya que permite observar fenómenos que ocurrieron poco después del Big Bang desde la Tierra, dicen los expertos.

El grito de la muerte fue captado el pasado 14 de marzo de 2025 por el satélite SVOM, una misión conjunta entre Francia y China, diseñada para detectar explosiones de alta energía en el espacio profundo, tras los primeros hallazgos, dos observatorios terrestres confirmaron la procedencia extremadamente lejana de la señal.

Los investigadores creen que el estallido se originó en una supernova, que es la explosión de una estrella masiva como el Sol o incluso mucho más grande. Junto al sonido pudieron haber llegado rayos gamma a la Tierra, pero debilitados y sin significar un peligro para la humanidad debido a la distancia de miles de millones de kilómetros.

Cabe destacar que entre más lejos esté un cuerpo en el espacio, más tiempo tarda su luz o cualquier señal en llegar a la Tierra.

Expertos en la materia afirman que la supernova primitiva se comportó de manera similar a las supernovas modernas, es decir, a las explosiones de estrellas masivas parcialmente jóvenes. En un evento de este tipo se esperaba que las estrellas primitivas fueron aún más grandes que las nuevas y generaran explosiones más violentas, pero no fue así.

Para Nial Tanvir, profesor de la Universidad de Leicester, el hallazgo sobre la explosión es contundente: “Webb demostró que esta supernova se ve exactamente igual que las supernovas modernas”, una afirmación que obliga a replantear cómo nacieron y murieron las primeras estrellas.

De acuerdo con observaciones del telescopio James Webb de la NASA y de los telescopios de la Agencia Espacial Europea (ESA), el resplandor de la explosión llegó mucho después.

“En los últimos 50 años, sólo se han detectado unas pocas explosiones de rayos gamma en los primeros mil millones de años del universo. Este evento en particular es muy poco común y muy emocionante”, apuntó Andrew Levan, investigador de la misteriosa señal de la Universidad de Radboud, en Países Bajos.

“Sólo Webb pudo demostrar directamente que esta luz proviene de una supernova, una estrella masiva en colapso”, agregó el experto en una declaración conjunta con la NASA.

El descubrimiento fue respaldado por estudios recientes publicados en la revista científica Astronomy & Astrophysics, donde se concluye que la explosión registrada tiene el mismo brillo y firma de radiación que supernovas ocurridas miles de millones de años después.