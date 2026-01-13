Tras retomarse la actividad del torneo de la Liga MX, FC Juárez y las Chivas del Guadalajara se enfrentarán en la cancha este martes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El partido de la Jornada 2 del torneo de Clausura 2025-2026 se disputará en punto de las 9:10 de la noche, el cual será transmitido en vivo por:

Azteca 7 (televisión abierta)

(televisión abierta) Fox

Vía streaming por Fox ONE

Los rayados del Guadalajara jugarán como visitante en su búsqueda de ganarle los tres puntos que están en juego contra los Bravos.

Cabe recordar que el Chivas venció 2-0 al Pachuca este fin de semana en la primera fecha del torneo.

Los aficionados del Rebaño Sagrado que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir el minuto a minuto de la jornada 2 a través de los canales:

NBC Universo

Estrella TV

Fox Deportes

¿Cuáles es la tabla de posiciones del torneo de Clausura 2026?

Así arranca la tabla de posiciones de la Liga MX Clausura 2026 previo a disputarse la Jornada 2 la noche de este martes 13 de enero:

Necaxa encabeza la lista con 3 puntos Guadalajara tiene 3 puntos Juárez, lleva 3 puntos León, 3 puntos Tigres, 3 puntos Toluca, 3 puntos Atlas, 3 puntos Pumas con 1 punto Querétaro, 1 punto América, 1 punto Tijuana, 1 punto

El resto aún sin acumular puntos, entre los que están el Atlético de San Luis, Mazatlán, Cruz Azul, Puebla, Monterrey, Santos y Pachuca.

¿Cuáles son los otros partidos que se jugaran este martes 13 de enero?

De acuerdo con el calendario de la Liga MX este martes será una jornada muy intensa, en la que se tiene programado se jueguen tres partidos más: