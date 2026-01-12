El París SG, doble defensor del título, fue eliminado en dieciseisavos de final de la Copa de Francia por su vecino, el París FC (1-0), este lunes en el Parque de los Príncipes.

Jonathan Ikoné, delantero formado en el PSG, marcó (74') el único tanto del partido en una de las pocas incursiones de su equipo en el campo del campeón de Europa, que multiplicó las ocasiones sin lograr encontrar premio.

Esta eliminación sorpresa constituye el primer contratiempo importante en la temporada del PSG, que cerró un histórico 2025 con seis títulos (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental) de siete (final perdida en el Mundial de Clubes).

La semana pasada añadió un nuevo Trofeo de Campeones al derrotar en los penales al Marsella en Kuwait.