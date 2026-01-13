Jennifer Lopez y Jennifer Garner atrajeron las miradas de todos los presentes durante su paso y asistencia a la entrega de los Globos de Oro 2026 y no sólo lo hicieron por los impactantes looks que lucieron sino también porque evitaron verse y estar cerca durante el importante evento. ¿Por qué? ¿Hay una rivalidad entre ellas tras haber estado casadas con Ben Affleck? Esto es lo que se sabe.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro, premios que reconocen a las mejores películas y series del año. Durante dicho evento acudieron varias celebridades, entre estas Jennifer Lopez y Jennifer Garner, quienes deslumbraron en su paso por la alfombra roja con espectaculares atuendos: JLo con un vestido dorado, corte sirena, con mangas y transparencias, con tul en la parte de abajo que destacaba su figura; mientras que Garner lució elegante con un vestido negro sin mangas con flequillos y brillo, el cual combinó con zapatillas en el mismo tono.

Sin duda, la presencia de Lopez y Garner llamó la atención pues se esperaba que fueran captadas juntas, sin embargo, según reportó el medio RadarOnline, ambas famosas decidieron evitarse y ni siquiera estar cerca. Tras esta información se especuló que podría existir una rivalidad, debido a que estuvieron casadas con Ben Affleck (primero la actriz de “Daredevil” y años más tarde, la intérprete de “Let’s Get Loud”).

Pero, de acuerdo con una fuente, JLo y Garner son amigas y si decidieron no encontrarse en los Globos de Oro fue porque no querían armar un escándalo en el evento y que la atención se centrara en ellas.

“Se llevan bien, están bien entre ellas, no hay problemas (...) no quieren acaparar titulares posando juntos en una entrega de premios; sería incómodo. No quieren armar un escándalo porque sería difícil para los niños”, agregó el informante.

De igual forma, la fuente señaló que las actrices “se ven 'a menudo' porque sus hijas Emme y Seraphina (ahora conocida como Finn) son especialmente cercanas”. “Estoy bastante seguro de que se ven una vez a la semana por los niños, y hablan por teléfono, de alguna manera son padres compartidos a pesar de que López se divorció de Ben”, precisó.

Jennifer López también ha sido vista por separado con el hijo de Affleck y Garner, Samuel, y su hija Violet, por lo que parece que se mantiene cerca de los niños. El informante contó : “Son como una gran familia moderna, lo cual es genial. Todos han estado en terapia y entienden la importancia de llevarse bien por el bien de los niños (...) además, Garner es muy tranquila con todo, no es una mujer dramática, así que no había forma de que hubiera ninguna rareza. Es la persona más amable de Hollywood”.