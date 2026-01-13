A un año y medio de la muerte del británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, en Argentina, la periodista de espectáculos Shanik Berman reabrió una herida emocional que tienen ciento de directioners, fans de la banda inglesa, luego de presumir que se hospedó en la misma habitación en la que estuvo el músico el día de su muerte.

" Está la alberca en mi balcón desde donde él cayó... yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón ", relató la comunicadora en un video que compartió en sus redes sociales.

Shanik aparece en todas las tomas posando dentro y fuera del cuarto 310 del hotel Casa Sur, ubicado en Buenos Aires, recordando la noticia de la muerte del músico de 31 años, quien días antes del inicidente había acudido a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan.

La exintegrante de la Casa de los Famosos aclaró que ella no planeó quedarse en dicha habitación, sino que debido a que estaba de viaje con su hija fue el personal quien les designó el mismo cuarto del ex integrante de One Direction.

"Por qué no ha casualidad hay causalidad. Yo que vengo acompañando a Carlita, de un viaje de trabajo de ella. Nos pusieron en este hotel y yo llegué y le dije: 'Ay, ponme una bonita vista', y me dijo: 'El hotel está totalmente lleno. Sólo quedó una habitación' y me dieron la de Liam ", relató Berman.

Foto: Shanik Berman / IG

A la par de su descripción compartía la vista que tiene la terraza a la alberca donde fue el accidente, también fotografías que se tomó posando afuera del hotel y del cuarto donde Liam Payne recibió por última vez a sus admiradoras.

Además, se grabó en el árbol que se convirtió en una especie de altar para el ex integrante de One Direction donde hay una foto de cuerpo completo.

Foto: Shanik Berman / IG

"Afuera del hotel, que me estoy hospedando, está este un homenaje a Liam Payne, que está fuera y no adentro donde falleció porque adentro ya es propiedad privada.

"Los fans hicieron todo esto y la verdad se siente aquí todavía las emociones de todas las fans que vienen y le dejan y se toman fotos con ellos ", dijo mientras grababa la jardinera con las flores para el cantante británico.

¿Cómo reaccionaron las directioners tras el video de Shanik en el cuarto de Liam Payne?

Tras el video, en redes sociales le llovieron cientos de comentarios a Shanik Berman por mostrar la habitación donde vivió sus últimos minutos Liam Payne.

Cientos se muestran emocionadas al conocer los detalles que les comparte, sin embargo, otros no lo tomaron bien:

"Esa herida ya había sanado tía Shanik", lamentó Fabiolaquintanac

" Mi tía la imprudente ", ironizó Carlo Uribe.

Foto: Shanik Berman / IG

"Casualmente le dan ESA habitación a la tía MÁS chismosa del condado”. Acto seguido se pone a tomar mil fotos y hacer un reel para IG JAJAJAJJSJSJSJS", destacó Antonio Becerra.

¿Cuándo y cómo murió Liam Payne?

El 16 de octubre de 2024, el ex integrante de One Direction falleció al caer del tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en Buenos Aires, Argentina, causando gran conmoción entre sus fieles seguidoras que crecieron con la agrupación y anhelaban un pronto reencuentro.

La noticia de la muerte de Liam de 31 años dio la vuelta al mundo, atrayendo a cientos de fans al exterior del hotel a esperar noticias de lo sucedido, por lo que afuera en un árbol colocaron una especie de altar para recordarlo.

Los reportes médicos que se publicaron después revelaron que el día de su muerte el cantante de pop tenía droga en la sangre.