La demócrata Helena Moreno, nacida en Veracruz (México), asumió este lunes como la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans, una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos, donde revindicó la "diversidad" y "apertura" de la urbe, que en diciembre fue escenario de uno de los operativos migratorios del Gobierno de Donald Trump, en el marco de las redadas que recorren el país.

"Celebramos que Nueva Orleans es una ciudad acogedora, una que tiene el corazón abierto, que honra sus raíces, y abraza a otros. Mi propia historia es prueba de eso. Mi familia es una mezcla de culturas", expresó Moreno en su discurso inaugural, al que acudió la exvicepresidenta Kamala Harris (2021-2025).

Moreno, la primera alcaldesa latina en todo el estado de Luisiana, recordó que ella es hija de un mexicano y una estadounidense, y nació en Xalapa, la capital del estado mexicano de Veracruz, de donde se mudaron a Texas cuando ella estudiaba la primaria.

"Tenemos más en común de lo que nos divide cuando se trata de garantizar que prospere una de las ciudades más grandiosas de Estados Unidos. En Nueva Orleans abrazamos nuestra diversidad", declaró la nueva alcaldesa.

La nueva funcionaria, quien fue periodista de televisión, asume justo tras la operación migratoria 'Catahoula Crunch' que lanzó en diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en Nueva Orleans, como parte del creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Nueva Orleans es la mayor ciudad de Luisiana, un estado con cerca de 223.000 inmigrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte son de México, según datos del American Immigration Council.

La alcaldesa también afrontará el reto de mantener la seguridad en una urbe bautizada como "la capital de los homicidios" de Estados Unidos, aunque en 2025 las autoridades locales informaron de la menor tasa de asesinatos en unos 50 años, con 121 registrados, una caída anual del 3 %.

Además, Moreno asume tras acusaciones de corrupción contra la alcaldesa anterior, LaToya Cantrell, quien afronta una investigación federal por un presunto esquema de fraude para obtener dinero y propiedades de la ciudad junto a su antiguo guardia de seguridad, Jeffrey Vappie, con quien tuvo una relación romántica oculta.

En la ceremonia inaugural sorprendió la presencia de Harris, excandidata presidencial demócrata en 2024, quien juramentó a Moreno en el cargo.

"El futuro de Estados Unidos se está construyendo en ciudades como esta y en líderes que honran el pasado, afrontan el presente e invierten en el futuro, líderes que creen que el poder le pertenece al pueblo, y ese es el tipo de liderazgo que Helena Moreno trae a este momento", declaró Harris.