Luego de la turbulencia mediática que vivió la familia Aguilar en 2025 y de que al arranque de este año se abriera una petición para que Pepe Aguilar no se presente en el Rodeo Houston, al parecer las cosas podrían mejorar, ya que la mayoría de sus integrantes salieron nominados en Premios Lo nuestro 2026, siendo Ángela Aguilar y Christian Nodal quienes de la dinastía compiten en más categorías

Además, los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León son quienes lideran las nominaciones al 'Premio lo nuestro', con 10 cada uno.

¿Cazzu y Ángela Aguilar compiten en alguna categoría de Premios Lo Nuestro?

Aunque ambas este año están nominadas en los Premios Lo Nuestro, no compiten en la misma categoría.

Ángela Aguilar tiene cuatro nominaciones y Cazzu está nominada en dos categorías:

Artista Pop femenina del año

Canción del año-Pop, por "Con Otra", cuyo lanzamiento causó revuelo por las especulaciones que se hicieron en las redes

¿La familia Aguilar arrasaran en los Premios Lo Nuestro?

Nuevamente los integrantes de la familia Aguilar se hacen presentes en la lista de los nominados, incluso dominaron en la categoría Mariachi/ Ranchera, teniendo a cuatro de sus integrantes nominados de los seis puestos disponibles.

Pepe Aguilar : Artista Masculino del año-música mexicana y en canción mariachi con " Cuídamela Bien "

: Artista Masculino del año-música mexicana y en canción mariachi con " " Leonardo Aguilar a dueto con Lupita Infante : canción mariachi con "Amémonos de Nuevo"

: canción mariachi con "Amémonos de Nuevo" Yuridia y Majo Aguilar: Mejor combinación femenina con "Brujería"

Mejor combinación femenina con "Brujería" Majo Aguilar en Artista femenina del año-música mexicana

en Artista femenina del año-música mexicana Christian Nodal : Artista masculino-música mexicana; canción del año con "El Amigo"; canción mariachi/ranchera con "Amé"; y á lbum del año "¿Quién +como yo?"

: Artista masculino-música mexicana; canción del año con "El Amigo"; canción mariachi/ranchera con "Amé"; y á Ángela Aguilar : colaboración del año-pop con Felipe Botello y Sonoro Rugir con "Abrázame"; mejor combinación femenina con Yuri por "Maldita Primavera"; Artista femenina del año-música mexicana; y canción mariachi/ranchera del año con "Nadie se va como llegó"

Álbumes que consolidan el legado de la música mexicana en cada tema 🎶 Conoce a los nominados a ‘Álbum Del Año – Música Mexicana’ #PremioLoNuestro 🌟



🇲🇽 ¿Quién + Como Yo? - @nodal



🇲🇽 111xPantia - @fuerzaregida



🇲🇽 De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024)… pic.twitter.com/PgUahhMzT0 — Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) January 13, 2026

Estas son las nominaciones más importantes al Premio Lo Nuestro 2026

La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano".

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los 10 candidatos a imponerse en la categoría 'Artista del año', junto a:

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

En mejor canción los temas nominados son:

'Desde hoy', de Natti Natasha 'DTMF' de Bad Bunny 'El amor de mi herida' de Carín León 'Imagínate', de Danny Ocean & Kapo 'Khé?' de Rauw Alejandro y Romeo Santos 'Latina foreva', de Karol G 'Me jalo', de Fuerza Regida y Grupo Frontera 'No me sé rajar' de Alejandro Fernández 'Otra noche (feat. Darell)' de Myke Towers y Darell 'Soltera' de Shakira

El premio al álbum del año lo compiten '¿Y ahora qué +?', de Alejandro Sanz; '111Xpantia', de Fuerza Regida; 'Babylon Club', de Danny Ocean; 'Cosa nuestra', de Rauw Alejandro; 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny; 'Eterno', de Prince Royce; 'Island Boyz', de Myke Towers; 'La ciudad', de Alleh & Yorghaki; 'Palabra de to's (Seca)', de Carín León; y 'Tropicoqueta', de Karol G.

Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León acumulan el mayor número de nominaciones, con 10 candidaturas cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho.

"Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina", indicó la organización.

Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.

En pop, los nominados incluyen nombres destacados como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat.

En la categoría de Música Mexicana, varias de las fuerzas más importantes del género están representadas a lo largo de las nominaciones, entre ellas Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.

¿Hasta cuándo se puede votar en los Premios Lo Nuestro?

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, mientras que la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

El acto servirá para rendir homenaje a los orígenes "y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras", sentenció el comunicado.