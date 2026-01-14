La actriz Demi Moore dejó boquiabiertos a sus seguidores al lucir espectacular ataviada con un vestido negro de malla semitransparente. La prenda estaba repleta de brillos, con lo que aumentó el glamour.

Su vestido tenía cuello halter y lo cubrió con un espectacular collar de cristales, con aretes a juego. Además, presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, sombras rosas en los párpados, rubor en los pómulos y labial nude. Su cabellera fue protagonista con un largo sorprendente.

Demi Moore, de 63 años de edad, usó este atuendo para recibir el premio “Ícono de Moda” de WWD. Sumó más de 82 mil reacciones y decenas de comentarios que alabaron su belleza.

Además de su impacto en la moda, el año pasado Demi Moore vivió un renacer profesional con la película La Substancia. En esta cinta, interpreta a una ex ganadora del Oscar que, tras ser despedida de su programa de televisión por cumplir 50 años, descubre una misteriosa sustancia que le permite compartir el cuerpo de una mujer más joven (interpretada por Margaret Qualley). La historia aborda temas como el envejecimiento, la fama y la presión social sobre la imagen femenina.

Moore ha confesado que trabajar en esta película fue “un viaje increíble” y “un bálsamo curativo” para los mismos temas que aborda la trama. “Me conmovió desde que leí el guión. En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos”, declaró.

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha enfrentado presiones sociales, cuestionamientos sobre su rol como madre y mujer, y una constante lucha por mantener su autenticidad en Hollywood.

En sus memorias Inside Out (2019), reveló que, incluso cuando fue la actriz mejor pagada de Hollywood tras Striptease (1996), luchaba con inseguridades profundas arraigadas en su infancia.

Su transformación física, su relación con la fama y su papel como madre han sido temas recurrentes en su vida pública. Aunque se ha especulado sobre cirugías estéticas, Demi Moore ha negado haberse sometido a procedimientos para alterar su apariencia.