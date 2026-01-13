Andrea Legarreta habría decidido darle una segunda oportunidad al amor después de separarse de Erik Rubín, así lo ha dejado entrever la famosa luego de que se hiciera viral un comentario que se hizo durante el programa Hoy, matutino en el que estuvo presente Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, quien supuestamente sería su novio. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos.

Desde hace tiempo se comenzó a rumorar que Andrea Legarreta podría estar iniciando un romance con Luis Carlos Origel, sobrino del reconocido periodista de espectáculos, Pepillo Origel.

Las especulaciones cobraron fuerza desde que se les empezó a ver juntos en diversas ocasiones fuera de cámaras. Sin embargo, fue en un reciente programa del matutino Hoy en el que la conductora habría revelado, “sin querer”, sus verdaderos sentimientos hacia Luis Carlos Origel.

El sobrino de Pepillo acudió al programa de este 13 de enero como invitado para participar en varias dinámicas, en las que él y Legarreta fueron equipo y perdieron; pese a la derrota, el resto de los conductores del programa les comenzaron a gritar: “Ella ya ganó, ella ya ganó”, mientras Luis Carlos y Andrea se miraban y sonreían sin saber qué responder.

Aunque la conductora ha mantenido discreción sobre su vida privada tras el anuncio de su separación con Erik Rubín, el comentario que se hizo al aire, sumado a la notoria cercanía que ambos han mostrado, ha sido suficiente para que el público retome con fuerza los rumores de un nuevo romance.

Hasta el momento, ni Andrea Legarreta ni Luis Carlos Origel han emitido una declaración oficial que confirme o desmienta su relación. No obstante, la posibilidad de que Legarreta esté pasando página y rehaciendo su vida amorosa ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

¿Quién es Luis Carlos Origel, supuesto novio de Andrea Legarreta?

Luis Carlos Origel es conocido en el medio artístico por ser entrenador y creador de contenido fitness; inició su carrera en el fútbol, pero después decidió enfocarse completamente en el acondicionamiento físico.

Es sobrino del famoso periodista de espectáculos Juan José Origel, lo que le ha permitido tener cierta cercanía con el mundo de la farándula. Su participación en el programa Hoy y otros proyectos de Televisa ha aumentado su visibilidad en el medio.