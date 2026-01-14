Matt Damon se hizo viral recientemente por una extraña confesión que hizo sobre su esposa y el enamoramiento que tuvo de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. ¿Qué dijo? A continuación te contamos.

El actor de Jason Bourne y Oppenheimer sorprendió al revelar recientemente un detalle poco conocido de su vida personal: su esposa Luciana Barroso tuvo un crush con su mejor amigo Ben Affleck.

La confesión, hecha con humor en el programa de Howard Stern en SiriusXM, rápidamente se volvió viral por involucrar a uno de los dúos más icónicos de Hollywood.

Durante una entrevista, el actor contó que, meses después de iniciar su relación con Luciana, ella admitió que cuando vio la película Good Will Hunting, donde ambos actuaron, pensó que “el lindo” era Ben Affleck, no él.

NO TE PIERDAS: Demi Moore luce vestido brillante semitransparente y deslumbra a sus 63 años

“Después de que estuvimos juntos por un tiempo, probablemente unos meses, ella admitió que... creo que conocí a su mejor amiga de la secundaria, y resultó que las dos fueron a ver Good Will Hunting juntas, y su mejor amiga pensó que yo era lindo, y [Luciana] pensó que Ben era el lindo".

“Me lo confesó tiempo después y yo solo le dije: ‘¿Te equivocaste de persona?’. Me lo dijo hace 23 años”, recordó entre risas Matt Damon, dejando claro que el comentario ocurrió hace más de dos décadas y hoy es solo una anécdota divertida entre ellos que no afectó su entrañable relación amistosa ni profesional.

La historia se remonta a Good Will Hunting, cinta de los años 90 que lanzó al estrellato tanto a Damon como a Ben Affleck y que les valió el Óscar por mejor guión original en su momento. Según Matt, los sentimientos de Luciana cambiaron por completo una vez que conoció personalmente a Ben: “Finalmente lo conoció y todo eso desapareció”.

Lejos de generar incomodidad, el actor, de 55 años, explicó que la situación nunca afectó su relación. De hecho, hoy los tres trabajan juntos con frecuencia, ya que Luciana es productora de los nuevos proyectos cinematográficos en los que Damon y Affleck colaboran.

El enamoramiento de Luciana con Ben fue pasajero. En 2006 se casó con Matt y poco después formaron una familia lejos de la atención mediática.

En la misma entrevista, Damon también habló del fuerte vínculo que ha mantenido con Affleck desde que eran niños, cuando él tenía 10 y Ben, 8, antes de la fama, especialmente durante los momentos difíciles de Ben, incluidos sus dos divorcios, rompimientos amorosos y su lucha pública contra la adicción: “He estado ahí todo el tiempo”, aseguró.

Ben Affleck respondió visiblemente emocionado a los comentarios de su mejor amigo, reconociendo que ese apoyo constante es lo que define una amistad verdadera, más allá de la fama, los escándalos o las crisis personales.

Esta no es la primera vez que los actores generan polémica en torno a su amistad y relaciones personales entrelazadas.

Hace poco se hicieron virales comentarios respecto a Luciana y Jennifer Lopez, exesposa de Ben. Según se comentó, Barroso estaba molesta con JLo por la cercanía que tenía con Matt, siendo que ya se había divorciado de Ben.

“Lucy confía en Matt. No se trata de que le preocupe lo que él pueda hacer, sino del comportamiento de JLo que le molesta. JLo no respeta los límites y es demasiado familiar con Matt”, dijo una fuente después de que Jennifer estuviera “demasiado cerca” de Matt durante el estreno de la película El beso de la Mujer Araña, donde él y Affleck fueron productores.

La fuente aseguró que a Luciana no le gustaba que la Diva del Bronx estuviera cerca de su esposo ya que no son amigas y no pertenece al círculo de la familia que incluye a Affleck.