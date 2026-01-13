Con los juegos divisionales de la NFL que están por jugarse este fin de semana, los aficionados están a la expectativa de quienes avanzarán para convertirse en los campeones de la Conferencia Americana y Conferencia Nacional en la antesala del Super Bowl LX.

Pese a que falta menos de un mes para conocer quien se llevará el Trofeo Vince Lombardi, aquí te presentamos los datos más importantes para que veas uno de los eventos más importantes de este 2026:

Super Bowl LX será el domingo 8 de febrero

Lugar: Levi's Stadium, Santa Clara, California. En casa de los 49's de San Francisco

Santa Clara, California. En casa de los 49's de San Francisco Horario en Estados Unidos : inicia a las 6:30 de la tarde hora del este

: inicia a las 6:30 de la tarde hora del este Horario México: arranca 5:30 de la tarde hora Ciudad de México

¿Dónde puedo ver la transmisión del Super Bowl LX en VIVO?

La NFL informó que para el caso de Estados Unidos, el Super Bowl 2026 se verá en VIVO por:

NBC

Telemundo

Peacock

En el caso de México, los canales en los que se suele transmitir el partido con conductores locales son:

Canal 5 (Televisa)

Azteca 7 (TV Azteca)

ESPN, por televisión de paga

¿Qué es la semana del Super Bowl?

Para los fans del emparrillado, la semana del Super Bowl es de las más intensas en el futbol americano.

Tenemos definida la ronda divisional de ambas conferencias. 🏆

Participa en el Super Bowl Challenge para ganar un viaje al NFL Draft 2026 en Pittsburgh. 🏈 👉https://t.co/iXGLWUfqG5 pic.twitter.com/eDf9skr8Kx — NFL México (@nflmx) January 13, 2026

Este año se extiende del lunes 2 de febrero al lunes 9 de febrero, periodo en el que se realizarán diversas activaciones en la área de la bahía de San Francisco, desde conciertos, uno de ellos encabezado por Sting, hasta experiencias inmersivas