Con los juegos divisionales de la NFL que están por jugarse este fin de semana, los aficionados están a la expectativa de quienes avanzarán para convertirse en los campeones de la Conferencia Americana y Conferencia Nacional en la antesala del Super Bowl LX.
Pese a que falta menos de un mes para conocer quien se llevará el Trofeo Vince Lombardi, aquí te presentamos los datos más importantes para que veas uno de los eventos más importantes de este 2026:
- Super Bowl LX será el domingo 8 de febrero
- Lugar: Levi's Stadium, Santa Clara, California. En casa de los 49's de San Francisco
- Horario en Estados Unidos: inicia a las 6:30 de la tarde hora del este
- Horario México: arranca 5:30 de la tarde hora Ciudad de México
¿Dónde puedo ver la transmisión del Super Bowl LX en VIVO?
La NFL informó que para el caso de Estados Unidos, el Super Bowl 2026 se verá en VIVO por:
- NBC
- Telemundo
- Peacock
En el caso de México, los canales en los que se suele transmitir el partido con conductores locales son:
- Canal 5 (Televisa)
- Azteca 7 (TV Azteca)
- ESPN, por televisión de paga
¿Qué es la semana del Super Bowl?
Para los fans del emparrillado, la semana del Super Bowl es de las más intensas en el futbol americano.
Este año se extiende del lunes 2 de febrero al lunes 9 de febrero, periodo en el que se realizarán diversas activaciones en la área de la bahía de San Francisco, desde conciertos, uno de ellos encabezado por Sting, hasta experiencias inmersivas
- Lunes 2 de febrero: el Centro de Convenciones de San José recibirá con una celebración a los campeones de las conferencias que buscarán llevarse el trofeo este año
- Martes 3 de febrero: se trasladará los Pro Bowl Games 2026, donde los mejores jugadores se debatiran un duelo de futbol bandera
- Martes 3 al sábado 7 de febrero habrá conciertos, eventos gastronómicos, los aficionados podrán tomarse fotos con el Trofeo Vince Lombardi
- Viernes 6 de febrero: Sting encabezará la noche inaugural del Super Bowl
- Sábado 7 de febrero: entrega del Premio Bart Starr, en el que la NFL reconoce a sus atletas
- Domingo 8 de febrero: es el día estelar donde Bad Bunny será la estrella del mediotiempo
- Lunes 9 de febrero: será el último día luego de las conferencias de prensa y la entrega del reconocimiento al jugador más valioso.
