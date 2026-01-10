Si aún no haz hecho el registro del número de tu celular y tienes dudas sobre si hacer este trámite o no, Telcel avisó que dicho proceso es obligatorio ya que podría afectarte al momento de usar tu línea de telefonía móvil. ¿Te pueden cancelar el número en 2026? Te contamos todo lo que dijo la compañía sobre las consecuencias que hay si te “saltas” este importante registro.

Ante la creciente preocupación de los usuarios de telefonía móvil respecto a la seguridad del registro de líneas, Telcel explicó cuestiones fundamentales con respecto a este proceso; es importante que sepas que sí existe un riesgo real de suspensión de la línea en 2026 si el número no está debidamente registrado a nombre del usuario. Esta nueva regla forma parte de las medidas que implementaron las autoridades federales para combatir a la delincuencia.

¿Telcel cancelara tu número si no haces registras tu celular a tu nombre y CURP?

De acuerdo con Telcel, si no haces el registro de tu número de celular sufrirás la suspensión de tu servicio, por lo que no podrás hacer llamadas y únicamente tendrás la posibilidad de marcar a:

Los números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Hasta cuándo tengo para registrar mi número de celular?

La fecha límite para hacer el registro es el 30 de junio de 2026; después de este día todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

¿Dónde registro mi línea telefónica?

Si tu número de celular es Telcel :

-El trámite podrás realizarlo en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional (Modalidad Presencial) o en línea (Modalidad Remota). En caso de que quieras hacerlo en línea tendrás hasta tres oportunidades de realizar la vinculación; ten a la manos alguno de los siguientes documentos vigentes: INE, pasaporte, Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica).

-Si tu número de celular es AT&T :

Para mexicanos se solicitará INE o pasaporte vigente y para extranjeros, pasaporte del país de origen; por disposición oficial podrás realizar 3 intentos en el link que te llegará por SMS (si necesitas ayuda consulta su página web).

Toma en cuenta que el registro comenzó desde el pasado 9 de enero, por lo que tendrás cerca de medio año para llevar a cabo este trámite.