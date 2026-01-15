Antonela Roccuzzo deslumbró al protagonizar la más reciente campaña deportiva de Adidas, donde mostró una faceta fresca, dinámica y llena de estilo. La celebridad argentina, conocida por su presencia impecable en redes sociales, sorprendió al lucir distintos conjuntos que resaltaron su figura atlética y su conexión natural con el mundo del fitness y la moda.

En esta ocasión, Antonela posó con atuendos en tonos azul, rosa y negro, combinaciones que no solo destacan por su estética moderna, sino que también muestran la versatilidad de la colección. Cada look dejó a la vista su silueta tonificada, reflejo de su disciplina y del estilo de vida saludable.

La publicación de las imágenes no tardó en generar impacto en Instagram, donde sus seguidores elogiaron tanto la elegancia de las prendas como la seguridad con la que Antonela las modela.

Los videos salen a la luz luego de que Lionel Messi revelara un poco de su rutina en pareja en una entrevista, como que él es más ordenado que ella.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo, de 37 años de edad, ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha valido el título de influencer y embajadora de marcas tan importantes como Adidas y Alo Yoga. Constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.