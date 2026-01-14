Fueron varios meses los que se especularon sobre el romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, sin embargo, fue hasta ahora que la conductora de televisión decidió hablar al respecto de su relación y de esta nueva etapa que está viviendo en compañía de su novio. Con la frase “Lo que se ve no se juzga” es que la famosa dio a conocer que se encuentra muy feliz y enamorada del sobrino de Pepillo Origel. Ante esta noticia, los fans buscaron a Erik Rubín para saber qué opina al respecto.

En un entrevista para Televisa Espectáculos, Legarreta confirmó que si tiene novio y que se trata de Luis Carlos Origel; aunque no mencionó su nombre en la entrevista, comentó que la identidad de la persona se sabe porque “ya la han dicho mucho”. Agregó: “Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”.

Asimismo, añadió: “Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, super educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”.

“De pronto, pues... como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí, estoy muy feliz” mencionó, a la vez que dijo que durante mucho tiempo se negó a tener novio debido a que estaba atravesando el duelo por su matrimonio con Erik Rubín, el cual duró 23 años. “Tuve una época de mucha tristeza. Y, pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”, aseguró.

Para reconfirmar la noticia la artista utilizó su cuenta de Instagram en la que compartió una imagen que habla sobre el amor y que dice “Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía”; en dicha publicación etiquetó a Luis Carlos Origel.

Una vez que Andrea Legarreta confirmó su romance con el sobrino de Pepillo Origel, los fans inmediatamente buscaron la reacción de Erik Rubín e incluso hubo quienes le escribieron “Ya búscate una novia”, como señal para que él también rehaga su vida amorosa. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto sobre el romance que tiene su expareja con el reconocido entrenado y creador de contenido fitness.

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta?

No se sabe cuántos años tiene el sobrino de Pepillo Origel, pero algunos fans han comenzado a especular que tendría alrededor de 41 años; de ser así, la diferencia de edades con Andrea Legarreta sería de 13 años, ya que la conductora tiene 54.