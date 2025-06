Andrea Legarreta confesó el motivo por el que terminó su matrimonio con el padre de sus dos hijas, Erik Rubín, exponiendo que muy pronto firmará el divorcio.

La también actriz compartió cómo atravesó la ruptura con el exintegrante de Timbiriche, que, tras más de 20 años de consolidarse como uno de los matrimonios más estables dentro de la farándula mexicana, se separaron.

La reconocida conductora del programa Hoy reveló en el pódcast Conquista Tu Mundo, que su separación no fue impulsiva ni conflictiva.

“Se me juntaron muchas experiencias dolorosas… Cuando te casas, sueñas envejecer con esa persona” , confesó, reconociendo que tomar la decisión no fue sencillo.

Asimismo, la conductora de 53 años detalló cómo, con el paso del tiempo, la relación de pareja se transformó. Aunque seguían siendo un gran equipo como familia, la conexión romántica fue desapareciendo.

“Nos adoramos, nos admiramos, pero la historia de pareja se fue diluyendo” , explicó.

¿Por qué se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

De acuerdo con lo que Legarreta compartió en el pódcast de Johnny Abraham, uno de los factores que influyeron en la separación fue la rutina, las ocupaciones laborales y las diferencias en su manera de vivir el amor.

"Al final, cualquier relación, si no la alimentas, pues hay un punto en el que se vuelve una costumbre (...) después son muchas cosas, como el trabajo. Yo la verdad es que sí soy muy mamá. Entonces, quiero pensar que también fue en muchos momentos un distractor importante de la relación de pareja. Él se enfrascó a chambear muchisisisísimo (...)

"Yo me acuerdo que yo le decía: 'Si algún día tú y yo nos separamos, yo siempre voy a ser tu fan', porque además me parece un hombre con mucho talento, me encanta lo que hace en el plano artístico" , expuso.

Además, contó que el duelo fue un momento muy fuerte, sin duda.

" O sea, desde que era niña anhelaba el 'felices para siempre' (...) sí es triste, pero también es sano cuando has amado tanto y cuando se dan cuenta los dos que quizás a veces hay un hartazgo, incluso".

La protagonista de ¡Vivan los niños! compartió que uno de los momentos más cruciales en su relación con Erik Rubín fue cuando supieron que era momento de tomar una decisión sobre el futuro de la relación.

Confesó que enfrentarlo no fue fácil: “hay que amarrarse los pantalones y decir: '¿Quiero esto o no quiero esto?'”.

"Me costó soltar eh el dejarme de ver como la esposa de Eric. (...) entonces me decían, 'Te voy a presentar un amigo', 'Quiero que conozcas a alguien', 'Es que el amigo te quiere conocer'. Y yo, '¿Qué?'. O sea, de ninguna manera (...) Imagínate también tantos años de historia. Pero un hombre luego creo que es más fácil" , confesó.

Andrea Legarreta recuerda el momento de su separación

Con sentimientos encontrados, Legarreta contó cómo fue el instante en que anunciaron su separación.

“Los dos, en lugar de estar cada quien por su lado, nos abrazamos fuerte y lloramos. Porque al final, bueno, pues duele. Es muy doloroso, pero también es como el temor de hacia dónde vamos”.

Andrea y Erik firmarán divorcio

Con ello, la conductora afirmó que, pese a haber dado a conocer su separación con el también actor de 54 años en febrero del 2023, soltando "desde el amor, desde el agradecimiento, desde lo aprendido, desde lo que hemos crecido juntos, desde lo que vivimos", aún no firman el divorcio.

"Todavía estamos sin haber firmado un papel, pero no porque sea nuestra intención volver o continuar en algún momento (...) a veces el papel es lo de menos. Hay gente que tiene un papel durante toda una vida y se mueren con ese papel y ya no son pareja".